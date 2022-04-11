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Тут новий Ізраїль. Війна РФ проти України може тривати до 2035 року, - Арестович

Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що Україна перетворюється на новий Ізраїль. Оскільки війна з Росією може тривати до 2035 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Заарештували російського правозахисника Марка Фейгіна.

"Ця війна не остання з Росії. Як Ізраїль і араби пройшли п'ять великих воєн між собою, поки зрозуміли, що ці методи не діють і треба переходити до інших. Так буде і у нас. Не знаю, чи знадобиться п'ять, але кілька військових зіткнень до 2035 року нам гарантовані. Це означає По зіткненню кожні два, а можливо п'ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім років", - заявив Арестович.

Він вважає, що українцям, які не готові до постійних зіткнень, краще виїхати тимчасово з країни. При цьому він підкреслив, що систему безпеки в Україні необхідно повністю змінити і вдосконалити.

"Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити і ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіше і страшніше. Хто не готовий - є Іспанія і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - додав Арестович.

Він заявив, що Україна перетворилася на велику так звану Запорізьку Січ.

"Україна перетворюється на гігантську Запорізьку Січ, де ніколи не питали, якою мовою ти говориш, а запитували, чи готовий ти розділити такий спосіб життя, жити, як ми і вмирати за це, якщо доведеться. Повернулися всі стародавні архетипи і вони працюють. Потрібно визначитися. Це і є Україна, з такою вона долею", - додав Арестович.

Війна в Україні триває вже 47 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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