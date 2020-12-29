Новий рік і Різдво 2021: скільки відпочиватимуть українці

На новорічні свята в Україні буде ще два періоду довгих вихідних. Завдяки перенесенню робочого дня на Різдво українці відпочиватиматью чотири дні поспіль.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні, а також рішенням уряду.

Новий рік у 2021 році припадає на п'ятницю. Вихідними будуть три дні поспіль - 1-3 січня.

Крім того, 7 січня Різдво Христове святкують частина християн східного обряду. Кабмін переніс робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Таким чином, вихідними будуть чотири дні поспіль - 7-10 січня.

Як свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, абсолютна більшість (81%) українців планують зустріти новий 2021 рік будинку, в колі сім'ї. Разом з тим, майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч в гостях у друзів або родичів.

У цілому в опитаних майже пропало бажання зустрічати Новий рік у громадському закладі або на публічному святкуванні. Про такі плани повідомили 0,1% респондентів.

Як свідчать розрахунки, зроблені Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки", вартість новорічного столу 2021 року для української родини з чотирьох осіб в середньому складе 1706 грн. У порівнянні з минулим роком вартість зросте на 5,3%.