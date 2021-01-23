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Новий голова партії Меркель виступив проти зняття санкцій з Росії

Субота 23 січня 2021 03:37
Новий голова партії Меркель виступив проти зняття санкцій з Росії
Фото: Армін Лашет (tagesspiegel.de)
Автор: Инна Собора

Новий глава правлячої партії Німеччини Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет заявив, що немає підстав для зняття санкцій Євросоюзу проти Росії. Санкції запровадили раніше через анексію українського Криму.

Про це Лашет сказав в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке цитує РБК.

Крім того, санкції стосуються агресії РФ на Донбасі. Лашет заявив, що "з позицій контрольованої Росією сторони мають місце приховані і відкриті акти агресії".

"Тому на даний момент немає підстав для скасування санкцій", - сказав він.

Також політик додав, що невизнання Криму російською територією залишається позицією Німеччини і Заходу.

Нагадаємо, лідером правлячої партії Німеччини обраний глава уряду землі Північний Рейн - Вестфалія 59-річний Армін Лашет. Він може зайняти місце канцлера після виборів у вересні 2021 року.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський привітав Лашета з обранням головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Зеленський сподівається на подальший розвиток співробітництва Німеччини та України.

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