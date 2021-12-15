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Новий глава "ГарПока" задекларував право власності на сонячну електростанцію

Автор: Артем Горовенко

Новий керівник ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко задекларував право власності на проект сонячної електростанції в Київській області "Солаград".

Про це свідчить аиправлена декларація Пилипенка, оприлюднена напередодні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

100% статутного капіталу ТОВ "Соларград" оформлено на дружину директора ГарПока Олену Пилипенко. Цією компанією дружина голови держкомпанії володіє з листопада 2018 року. Компанія зареєстрована в с. Княжичі Броварського району Київської області.

Крім цього сім'я Пилипенка є кредитором (інвестором) сонячної електростанції на 1,1 МВт у Хмельницькому - СЕС "Екобуденергія". Ця СЕС винна родині голови "Гарпоку" 4,95 млн грн.

Ще 2 млн грн сім'я позичила енерготрейдеру Біоенерджитранс, що займається поставками електроенергії кінцевим споживачам.

Нагадаємо, уряд призначив Андрія Пилипенка головою ДП "Гарантований покупець" 14 грудня 2021 року. Він замінив на цій посаді Валіма Уліду, який пропрацював 3 тижні і звільнився через скандал з "зеленими" облігаціями.

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