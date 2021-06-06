Новий акциз на "зелену" енергію зупинить розвиток біоТЕС, - УБЕА

Введення нового акцизного податку на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії, є нелогічним і недалекоглядним рішенням, здатним загальмувати і без того мляво розвивається сектор генерації електроенергії з біогазу і біомаси.

Про це заявив глава правління Української біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Це абсолютно несподівано, нелогічно і недалекоглядно. Введення податку дуже негативно позначиться на секторі і серйозно загальмує розвиток нових проектів в галузі біоенергетики. У нас і так електрична потужність ТЕС та ТЕЦ на біомасі та біогазі становить всього лише 200 МВт, тому що низька рентабельність, не більше 12%, через додатковий податок інвестори підуть в інші види бізнесу ", - сказав він.

Він також вказав, що додатковий податок для біоТЕС також позначиться на розвитку проектів з виробництва теплової енергії, які вже почала створювати хорошу альтернативу традиційним постачальникам тепла, пропонуючи більш низьку ціну і будучи незалежними від імпорту газу.

Також цей крок, на його думку, відкине назад все наміри щодо модернізації енергосистеми, пов'язаної з будівництвом нових потужностей.

В цілому він назвав пропозицію ввести акциз для електроенергії з ВДЕ сигналом про небажання розвивати зелену енергетику.

"Це дуже погані і неправильні сигнали. Україна довго відчуватиме наслідки такого ставлення до сектору. Весь світ розгортається в сторону зеленої енергетики, а ми навпаки", - оцінив ситуацію Гелетуха.

Нагадаємо, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну з-за систематичного порушення українським урядом зобов'язань в секторі ВДЕ.

Рішення про припинення співпраці прийнято після планів Кабміну ввести новий акцизний податок на "зелену" енергію.

В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $ 868,2 млн, тоді як в 2019 році чистий приплив склав $ 5,86 млрд.

Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.