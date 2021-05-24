Новим віце-президентом УАФ з розвитку інфраструктури став Голик

Одним з трьох нових віце-президентів Української асоціації футболу стане Юрій Голик. Його завданням буде забезпечувати розвиток спортивної інфраструктури в рамках програми президента "Велике будівництво".
"Олексій Михайличенко - один з трьох нових віце-президентів УАФ. Ексдинамівець куруватиме олімпійський напрямок роботи. Також до президії повертається Василь Орлецький, який буде займатися реструктуризацією масового футболу. А Юрій Голик відповідатиме за розвиток інфраструктури", - повідомив Барбус.
Нагадаємо, Українська асоціація футболу - всеукраїнська громадська спортивна організація, заснована у 1991 році. Головна мета її діяльності - сприяння в розвитку і популяризації футболу в Україні.