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Новим прем'єром Чехії став Петро Фіала

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Чехії Мілош Земан призначив нового прем'єра. Ним став Петро Фіала.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Novinky.cz.

Урочиста церемонія призначення відбулася у заміській резиденції президента Земана, розташованій у містечку Лани біля Праги.

Під час заходу глава держави, у якого нещодавно виявили коронавірус, перебував у скляному кубі та в інвалідному візку.

Петро Фіала - очільник праволіберальної Громадянської демократичної партії, лідер партійної коаліції "Разом", яка перемогла на парламентських виборах.

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Чехія