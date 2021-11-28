Новим прем'єром Чехії став Петро Фіала

Президент Чехії Мілош Земан призначив нового прем'єра. Ним став Петро Фіала.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Novinky.cz.
Урочиста церемонія призначення відбулася у заміській резиденції президента Земана, розташованій у містечку Лани біля Праги.
Під час заходу глава держави, у якого нещодавно виявили коронавірус, перебував у скляному кубі та в інвалідному візку.
Петро Фіала - очільник праволіберальної Громадянської демократичної партії, лідер партійної коаліції "Разом", яка перемогла на парламентських виборах.