Нові законопроекти щодо реформи ДАБІ не можна приймати в нинішньому вигляді, - Авдєєв

За його словами, пропоновані форми посилення відповідальності за порушення у будівельній сфері призведуть до протилежного результату: появи нових незаконних способів цієї відповідальності уникнути.

Також експерт звернув увагу на те, що законопроектом передбачається доручити визначення порядку здійснення державного будівельного контролю Кабінету міністрів. Відсутність такого порядку - не можна вважати підставою для того, щоб контроль не здійснювався.

"По суті законодавець пропонує колізію, за якою результати будь-якої перевірки в судовому порядку можуть бути підтверджені, і скасовані через відсутність порядку проведення цієї перевірки", - коментує Авдєєв.

Серед інших спірних пропозицій - дозвіл на будівництво на присадибних ділянках господарських споруд і прибудов до будинків без будівельного паспорта, якщо вони вкладаються в певні обмеження по площі - до 50 квадратних метрів.

"З документа неясно: 50 метрів це загальна площа всіх прибудов або однією. Або може бути всього будинку з прибудовою? Такі різночитання дають можливість для маніпуляцій. Наприклад, кожні два місяці будувати "прибудови" до будинків по 50 кв. м, реєструвати на них право власності за техпаспортам, а через два роки отримати, наприклад, "невеликий будиночок" загальною площею 500-600 квадратних метрів", - переконаний Авдєєв.

Суперечливими бачаться й ініціативи про введення кримінальної відповідальності для працівників органів будівельного контролю, якщо вони вчасно не виявили факт самовільного будівництва або відхилення від техпаспорта; видачі дозволів на підготовчі роботи тільки разом із загальним дозволом на будівництво; скасування спрощеного порядку будівництва на територіях зі складними геологічними та техногенними умовами тощо.

Все це, вважає експерт, неминуче спричинить затримки з видачею дозволів, додаткові витрати для будівельних компаній і приватних осіб і, навпаки, розмиття відповідальності за порушення.