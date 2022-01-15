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Нові ціни: скільки пластикові пакети будуть коштувати в магазинах з лютого

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Україна, Субота 15 січня 2022 06:30
Нові ціни: скільки пластикові пакети будуть коштувати в магазинах з лютого Фото: пластикові пакети з 1 лютого в магазинах коштуватимуть не менше 2 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Постанова Кабінету міністрів про мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети набирає чинності з 1 лютого 2022 року. Рішення стосується тільки великих пакетів, які будуть коштувати не менше 2 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на прес-службу Мінекономіки.

Мінімальні ціни

Згідно з постановою Уряду, мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів в точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, складуть:

  • 2,00 грн - пакет без ручок і бічних складок;
  • 2,50 грн - пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;
  • 3,00 грн - пакет з ручками і бічними складками.

Подальше посилення

Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" був прийнятий Верховною радою в червні 2021 року. Його основна мета - зменшення використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх поширення для поліпшення стану навколишнього середовища.

Законом з 10 березня 2022 року забороняється поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) і оксоразкладних пластикових пакетів.

Нагадаємо, з 10 грудня 2021 року було заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Ця заборона не поширюється на біорозкладані і надтонкі пластикові пакети, призначені для упаковки і транспортування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду, які використовуються як первинна упаковка, до 1 січня 2023 року.

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