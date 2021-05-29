Нові ціни на газ, постачання вакцин і закрите небо для Білорусі: головні новини за тиждень

Обрання Вірастюка нардепом: суд вдруге скасував рішення ЦВК

Верховний суд України знову скасував протокол Центральної виборчої комісії про визнання Василя Вірастюка переможцем довиборів Верховної ради на Прикарпатті в окрузі №87.

Це вже друге рішення ВС - в квітні кандидата від "Слуги народу" не зареєстрували нардепом через відсутність правових підстав. 19 травня ЦВК визнала підсумки голосування на 6 дільницях недійсними, і з урахуванням цього було складено нову постанову про перемогу Вірастюка.

Однак 23 травня її оскаржив опонент Вірастюка Олександр Шевченко, і ВС знову скасував протокол Центрвиборчкому. 25 травня Комісія подала апеляцію на дане рішення Верховного суду.

Стали відомі дата і місце зустрічі Путіна і Байдена

Перша зустріч президентів Росії і США відбудеться 16 червня 2021 в Женеві. Серед головних тем обговорення російсько-американських відносин і перспективи відновлення їх стабільності.

Також Володимир Путін і Джо Байден обговорять актуальні міжнародні питання, в тому числі взаємодію в боротьбі з пандемією СOVID-19 і врегулювання регіональних конфліктів.

При цьому в прес-службі Кремля повідомили, що від майбутніх переговорів не варто чекати підписання будь-яких документів і перезавантаження відносин між країнами.

Невідкладні закони: Зеленський подав до Ради законопроекти про національний опір і збільшення чисельності ЗСУ

Президент подав на розгляд у парламент два законопроекти зі статусом невідкладних. Один з них під пропонує сформувати в Україні національний опір; сприяти широкому залученню громадян до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності країни; визначити завдання територіальної оборони, яка повинна охопити всі верстви населення.

Ще один невідкладний законопроект передбачає збільшення чисельності Збройних сил України. Для забезпечення функціонування окремого роду військ ЗСУ (Сил територіальної оборони) законом пропонується додатково залучити в ряди української армії 11 тисяч військовослужбовців.

Коронавірус в Україні: нові партії вакцини, в містах відкривають центри вакцинації

26 травня в Україну доставили нову партію з 500 доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech (Китай) за контрактом МОЗ. Її застосовують для щеплень маломобільних груп населення, людям з інвалідністю, працівникам освіти, олімпійцям, співробітникам патрульної поліції.

Також в середу в київському аеропорту приземлився літак з вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Це партія з 117 тисяч доз, придбана за рахунок держбюджету. Її направлять на щеплення педагогам, лікарям, службовцям ЗСУ і держбезпеки, іноземним дипломатам.

Цими вихідними в трьох містах країни починають роботу центри масової вакцинації. У Києві 29 травня такий центр запускається на базі Міжнародного виставкового центру. У Львові - на стадіоні "Арена Львів". В Одесі з 30 травня почне роботу центр вакцинації на стадіоні "Одеської юридичної академії".

Щеплення в центрах вакцинації отримають ті люди, які реєструвалися в листі очікування через додаток "Дія". В першу чергу - особи старше 60 років.

Українців вивезли з Сектора Газа

Громадян України евакуювали з Сектора Газа на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС. Операція була організована через територію Єгипту, але двічі переносилася з метою безпеки.

109 українців, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії 26 травня прибули в Каїр для подальшого перельоту до Києва.

Опубліковані ціни на газ у червні

Постачальники газу оприлюднили тарифи на червень 2021 для побутових споживачів, а також базові пропозиції на рік.

Так, в червні газопостачальні компанії пропонують населенню газ за ціною від 7,99 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр.

Річні тарифи - в межах від 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр. При цьому у більшості постачальників вартість газу на червень нижче річної пропозиції.

Переговори по Донбасу: зустріч нормандських радників і перенесення переговорів ТКГ із Мінська

26 травня відбулася відеоконференція радників нормандської четвірки. Зустріч пройшла без принципових рішень, переговори були "складними через дуже жорсткі позиції сторін". За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, російська сторона намагалася відійти від суті і звести зустріч до обговорення сторін конфлікту.

В цей же час глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що сторони ТКГ повинні шукати інший майданчик. Як він зазначив, Група не зможе більше збиратися в Мінську, тому що авіасполучення з Білоруссю закрито. У відповідь глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кравчук не може вирішувати дане питання, оскільки формат переговорів затверджений Радою безпеки ООН.

Україна закрила небо для білоруських літаків і скасувала рейси до Мінська

Разом з більшістю європейських країн Україна скасувала авіасполучення з Білоруссю після того, як в Мінську примусово посадили літак для затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.

З 26 травня Кабмін скасував всі рейси Україна-Білорусь. Це стосується будь-яких видів польотів між пунктами призначення на території України і Білорусі авіакомпаніями обох країн. Також заборонено здійснення польотів в білоруському повітряному просторі українськими авіакомпаніями.

З 00:00 29 травня набула чинності заборона білоруським літакам використовувати повітряний простір України. Повітряні лайнери, зареєстровані в Білорусі, не зможуть здійснювати посадку в українських аеропортах, а також прямувати транзитом над територією України.