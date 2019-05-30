Нові сервіси "Чернівцігаз Збуту" дозволяють керувати кількома особовими рахунками

ТОВ "Чернівцігаз Збут" розширив можливості онлайн сервісів. За допомогою чат-боту у Viber 7104ua, мобільних додатків 104 Mobile, 104 Mobile Light для смартфонів і iPhone можна керувати кількома особовими рахунками. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Паблік - акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та мобільний додаток до iPhone 104 Mobile Light розроблені таким чином, аби споживач мав змогу користуватись одразу кількома особовими рахунками, без ускладнень з додатковими реєстраціями", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, "Чернівцігаз Збут" системно розширює можливості та сервіси для своїх клієнтів, щоб споживачі газу не стояли в чергах та не витрачали час на відвідування Центрів обслуговування.

"Досить зручно мати доступ до більше ніж одного особового рахунку, адже можна допомогти в газових питаннях своїм рідним. Онлайн-сервіси значно розширюють можливості клієнта: це й оплата за газ в будь-який зручний час, контроль за надходженнями коштів на особовий рахунок та перевірка балансу. Обмін інформацією відбувається у швидкому темпі, що дозволяє значно економити час", - розповів директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Володимир Ляшенко.

В компанії зазначили, що оплата за газ здійснюється на рахунки зі спеціальним режимом використання в державному Ощадбанку та АТ "Укргазбанк", відкриті для прийняття платежів від жителів Чернівецької області. За словами прес-служби, якщо будь-який сайт пропонує прийняти оплату за газ шляхом перерахування коштів на невідому банківську картку, потрібно ігнорувати шахраїв.