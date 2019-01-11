Нові "правила сексу" для українців: відповіді на гострі питання

Фото: Згода на секс (колаж РБК-Україна)

Зґвалтування і сексуальне насильство з 11 січня в Україні будуть трактувати по-новому

Секс без добровільної згоди визнають зґвалтуванням закони понад десяти європейських країн. Зараз до цих змін долучається і Україна: 11 січня 2019 року в Україні почнуть діяти зміни до Кримінального кодексу України щодо зґвалтування та сексуального насильства.

Деякі юристи вже назвали зміни революційними, бо вперше повністю змінюється ідентифікація дій, які визнаються протиправними. Наприклад, нарешті буде каратися секс з дітьми - нова редакція статей вводить кримінальну відповідальність за секс з малолітніми незалежно від їхньої згоди. Достатньо, щоб потерпілому було менше 14 років, а порушнику - більше. За це можуть дати ув’язнення на термін від 8 до 15 років.

“Секс по розписці” - фейк

Україна стане 11-ю державою, в якій сексуальні дії, які були вчинені без добровільної згоди партнера, будуть кваліфікуватись як сексуальне насилля або згвалтування. Подібна норма діє у Люксембурзі, Ісландії, Німеччині, Великій Британії, Бельгії та інших країнах Європи.

В мережі активно поширювалася інформація про те, що нібито віднині секс без нотаріальної розписки можна буде видати за насилля і згвалтування. Це вже спростували: як відомо, у кримінальному праві як діяло, так і діє правило презумпції невинуватості.

До речі, в якості пояснень нових змін до Кримінального Кодексу була випущена українська версія відомого ролику поліції Великої Британії. У ролику отримання згоди на інтимні відносити порівнюють із пропозицією випити чашку чаю. Відео має на меті донести думку про те, що абсолютно ніхто не має примушувати вступати у статеві відносини, якщо людина цього не хоче. Відмова не має дратувати чи дивувати: адже вас навряд чи сильно обурює те, що людина відмовилася випити чашку чаю. Ролик викликав багато дискусій, зокрема, у соцмережах.

Що саме зміниться після внесення змін і як це вплине на життя українців – на прохання Styler пояснює помічник Голови Нацполіції Андрій Ткачов.

Відео: Tea consent/Згода на секс - не складніша, ніж чашка чаю! (Youtube-канал women’s perspectives)

Андрію, зараз тема "згоди на секс" в рамках змін до Кримінального Кодексу широко обговорюється, і навіть інтернет-меми на цю тему з'являються.

Зараз почали цю тему обговорювати, можливо, тому, що почалися передвиборчі маніпуляції, бо насправді зміни прийняли ще у грудні 2017 року. Всі про них мовчали, а зараз чомусь почали так активно піднімати це питання.

Що саме зміниться із прийняттям нових норм?

Почнемо зі змін, які викликали найбільшу кількість суперечок.

Зміниться диспозиція статей 152,153 Кримінального Кодексу. До вчора вважалося,що згвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом можливо лише із застосуванням фізичного насильства, погроз застосування фізичного насильства, або користуючись безпорадним станом постраждалої особи.

Грубо кажучи, всі, хто не відбивався і не отримав травм для доказу фізичного насильства, або не був у стані наркотичного сп’яніння, міг не сподіватися на невідворотність покарання до насильника. Стара редакція статей зменшувала кількість реальних випадків насильства, в яких насильника можливо було притягнути до відповідальності.

Що таке добровільна згода і супутні обставини?

Термін "добровільна згода" розкривається у примітці до статті 152 Кримінального Кодексу та вважається таковою, якщо є результатом вільного волевиявлення особи з урахуванням супутніх обставин.

Легше за все пояснити прикладом з поліцейської практики. Колишнє подружжя має спільну неповнолітню дитину. Мати дитини хоче виїхати на оздоровлення за кордон і має отримати нотаріально завірену згоду батька дитини. Той пропонує дати свою згоду за умови вступити у статевий зв’язок з нею. Враховуючи необхідність та інтереси дитини, доводиться погодитися і піти на це.

Хочу спитати, чи це є добровільна згода? Звісно ж ні. Чи за старого законодавства міг би бути насильник притягнутий до відповідальності? Також ні. Раніше у такому випадку лише спитати “Ви ж самі погодилися? Так, самі пішли на це. Фізичного насильства ж не було? Ні. Ви не були у безпорадному стані? Ні. “Вибачте, немає складу злочину”.

Фото: Помічник голови Нацполіції Андрій Ткачов (РБК-Україна)

І так - у багатьох випадках, коли, наприклад, у зоні бойових дій жінці, з якою я спілкувався, доводилося спати за їжу, тому що не мала паспорта та можливості потрапити додому на інший бік лінії зіткнення на сході України. Чи це добровільна згода? Нібито вона йшла на це сама, як і у першому прикладі, але якщо врахувати супутні обставини, то цих жінок змушували до цього, користуючись різними уразливими станами кожної з них.

Зараз активно поширюють інформацію про розписки, які тепер нібито будуть писати перед тим, як погодитись на секс.

Якщо казати щодо розписок, які гуляють по інтернет-мережі, то це повна нісенітниця.

Розписка не має юридичної сили, бо також може бути написана вимушено. Головне для розуміння добровільності згоди - це супутні обставини. Якщо немає нічого, що змушує партнера до вступу у статевий зв’язок з вами, то вам нема за що турбуватися. Якщо ж хтось якимось чином психологічно, економічно, фізично, шантажем намагається змусити когось до вступу у зв’язок з ним, то ця особа має розуміти, що це насильство, і за це є кримінальна відповідальність.

Поняття добровільної згоди не означає, що стане більше можливостей для маніпуляцій, та наклепу на чоловіків, бо статтю за дачу завідомо неправдивих показань у Кримінальному Кодексі (ст. 384) ніхто не відміняв. Також нова редакція статей щодо злочинів проти статевої недоторканності не має на меті притягнути всіх підряд до відповідальності, а має на меті притягнути лише винних, але в усіх можливих випадках насильства.

Що це означатиме для українців на практиці?

Це означає, що ми як правоохоронці зможемо реагувати на більшу кількість випадків насильства, у тому числі й на ті, на які не мали повноважень реагувати за старого законодавства.

А якщо чоловік насправді не винен, і жінка про згвалтування каже неправду? Чи може вона маніпулювати, посилаючись на нові зміни до статті?

Ні, бо по кожному зареєстрованому випадку насильства, у випадках кримінального провадження проводяться слідчі дії, збираються докази, проводяться інші процесуальні дії, потім по справі рішення приймає суд, який також розглядає та вивчає всі матеріали, докази.

Є також стаття 384 у Кримінальному Кодексі, яка передбачає відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань.

Ще одна зміна у тому, що віднині криміналізується домашнє насильство.

Так, для цього з'являється ще одна окрема стаття у Кримінальному Кодексі (ст 126-1). Грубо можна сказати, що якщо хтось вчиняє вперше чи вдруге акти домашнього насильства (фізично, економічно, психологічно) то кривднику може загрожувати адміністративна відповідальність, але якщо кривдник продовжує вчиняти насильство далі, або його сила зростає, то з сьогодні йому вже може загрожувати кримінальна відповідальність, і досить суттєва.

Також у рамках боротьби з домашнім насильством набула чинності стаття 390-1 Кримінального Кодексу, яка передбачає відповідальність за порушення обмежувальних приписів або обмежувальних заходів суду по відношенню до кривдника, або непроходження програми для кривдника. Також будь-який злочин, вчинений при дітях, або по відношенню до близької людини, є обтяжуючими обставинами.

Фото: “Треба будувати нормальну сексуальну правосвідомість. Щоб кожен розумів, що на секс потрібна згода, і ні в якому разі не потрібно ставити для сексуальних відносин ніяких додаткових умов” - Андрій Ткачов (pixabay.com)

В Україні подібні правопорушення зазвичай доводити дуже складно, і нерідко винуватці уникають покарання.

Так. Але щоб було не так складно довести правопорушення, якраз і застосована європейська практика у впровадженні норми добровільної згоди та супутніх обставин.

А як бути із високою толерантністю до такого виду злочинів? Бо загалом в Україні, на жаль, такі правопорушення сприймаються мало не як норма.

Особливо чоловіками. В Європі є поняття “токсична маскулінність”: це сукупність традиційно чоловічих атрибутів, які можуть шкодити не лише жінкам, а й чоловікам та суспільному ладу в цілому.

Погано, коли поняття справжнього чоловіка складається з пісень на кшталт “я мужик, я угрюм, волосат и вонюч” или “Я настоящий мужчина: яйца, табак, перегар и щетина”.

Тут допоможе систематична роз'яснювальна робота. Також - пояснення прецедентів. Все це має слугувати для того, щоб змінювати наш менталітет щодо цієї проблеми в бік нульової толерантності до насилля як такого взагалі. До змін цінностей у бік поваги один до одного. До сусідів, під час керування авто на дорозі. Треба починати вітатися один з одним та щиро посміхатися.

Такі зміни у законодавстві важливі, щоб ми як правоохоронці могли працювати з більшою кількістю випадків, могли роз’яснювати що таке насильство і боротися з ним. Щоб чоловік, який збирається в нічний клуб із думкою, що він там напоїть і когось поведе додому, щоб скористатися таким станом іншої особи, десять разів задумався, чи не може він потрапити через це за грати.

Треба будувати нормальну сексуальну правосвідомість, яка є частиною загальної правосвідомості та цивілізованого суспільства. Щоб кожен розумів, що на секс потрібна саме добровільна згода, і ні в якому разі не потрібно ставити для сексуальних відносин ніяких додаткових умов, а тим більше – ніякого шантажу, ніяких погроз і ніякого примусу. Бо тоді навіть якщо згода є, то вона вимушена, і по факту це все одно насильство.

Кохання, секс, інтимні стосунки - це відносини, до яких треба ставитись відповідально. Зараз багато хто, на жаль, у таких випадках не пише навіть заяву в поліцію. А наша мета - безповоротність покарання. Ми сподіваємося, що ті, хто вчинив злочин, буде нести за це відповідальність. Раніше ми, на жаль, могли реагувати не на всі випадки, тому що були затиснуті більш вузьким розумінням цієї статті. Зараз ми будемо реагувати на значно більшу кількість таких випадків.

Нагадаємо, раніше Андрій Ткачов розповів, як в Україні збираються протидіяти домашньому насиллю.

Раніше помічник голови Національної поліції нагадав, що поліція обов'язково має реагувати і виїжджати на всі виклики.

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