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Нові механізми ПСО негативно впливають на розрахунки з виробниками "зеленої" енергії, - інвестори

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П'ятниця 05 серпня 2022 21:49
Нові механізми ПСО негативно впливають на розрахунки з виробниками "зеленої" енергії, - інвестори Фото: нові механізми ПСО негативно впливають на розрахунки з виробниками "зеленої" енергії (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Нові регуляторні акти та механізми покладання спеціальних обовʼязків, включаючи "вугільне ПСО", негативно впливають на виплати виробникам електричної енергії з відновлювальних джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви керівників двох великих інвесторів в "зелену" енергетику в статті ExPro.

"Ситуація у галузі максимально песимістична. Зараз рівень виплат виробникам з ВДЕ незначний, що не дозволяє нам покривати основні витрати. "Укренерго" могло б спрямувати доходи від перетину на розвиток можливостей експорту або виплати "зеленій" генерації, але Кабмін прийняв рішення про "вугільне ПСО". Я вважаю ці останні рішення урядовців злочинними", - вказує в коментарі інвестор Ігор Тинний.

Також, про недостатність чинного рівня виплат вказують в компанії Elementum Energy, що є дочірньою компанією VR Capital, та оперує Дністровською ВЕС в Одеській області.

За словами операційного директора Олександра Подпругіна, "Гарантований покупець" збільшив виплати до 30%, але цього не вистачає для покриття операційних витрат, небалансів та виплат кредиторам.

"Можливості збільшити виплати виробникам з ВДЕ точно є, але головне щоб, через нові регуляторні зміни, чергові механізми ПСО, ці кошти не були направлені на інші потреби. Ось зараз державна вугільна генерація отримає 2,5 млрд грн на закупівлю вугілля, хоча ці кошти мали отримати виробники з ВДЕ. Таким чином, держава показала пріоритет - вугільна енергетика, а не "зелена", - повідомив Олександр Подпругін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив "вугільне ПСО", за яким НЕК "Укренерго" має забезпечити позику для ДП "Укрвугілля" в розмірі 2,5 млрд грн для забезпечення державної генерації вугіллям.

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