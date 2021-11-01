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Нові масові затримання в Криму: прокуратура України порушила справи

Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура АР Крим порушила кримінальні справи за фактами затримання кримськотатарських активістів на окупованому Кримському півострові. Прокуратура кваліфікувала інцидент як незаконне позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.

Сьогодні, 1 листопада, російські силовики біля так званого "Кримського гарнізонного військового суду" затримали 19 кримських татар, серед яких журналіст. А декількома днями раніше окупанти затримали 30 осіб, які прийшли під цей же "суд", щоб підтримати своїх засуджених співвітчизників.

"За останні два місяці це вже п’ятий випадок безпідставних масових затримань кримських татар в окупованому Криму... До того ж постійний тиск здійснюється і на адвокатів, які представляють інтереси осіб у цих справах", - заявили в прокуратурі.

В прокуратурі наголосили, що кожен факт незаконних затримань в окупованому Криму фіксують з метою подальшого розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

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