Моторами електромобілів концерну GM буде керувати штучний інтелект

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу GM .

Американська корпорація General Motors на своїй конференції представила три нових електродвигуна сімейства Ultium. Перший мотор, що розвиває 245 к.с., призначений для установки на передній осі. 347-сильний силовий агрегат універсальний-його можна використовувати як спереду, так і ззаду. Компанія також представила допоміжний двигун для машин з системою повного приводу потужністю 84 к.с.

У GM відзначили, що на деяких їх нових машинах будуть встановлені всі три двигуни. Однією з таких новинок є електричний позашляховик GMC Hummer EV. Анонсовано, що машина отримає силову установку сумарною потужністю близько 1000 к.с.

Нові двигуни є частиною масштабованого сімейства, яке має загальні принципи проектування, а також аналогічні компоненти та блоки управління. Це повинно допомогти знизити витрати на їх проектування, доведення і виробництво. У General Motors пишаються, що їх інженери самостійно сконструювали нові двигуни. За їх словами, це дозволить оптимально інтегрувати електромотори в майбутні електрокари. Всі мотори також істотно легше і компактніше попередників. Економія ваги та ресурсів в залежності від елементів може досягати 50%.

З представленими двигунами будуть пов'язані нові контролери Ultium Drive. Вони навчені визначати оптимальні моменти перерозподілу крутного моменту в машинах з двома і трьома моторами.

Для розробки найбільш ефективних і точних алгоритмів був залучений штучний інтелект, а також елементи машинного навчання. Інвертор, додатковий модуль живлення, а також вбудований модуль зарядки інтегровані безпосередньо в блоки Ultium Drive.

За запевненнями менеджерів General Motors, перші серійні електромобілі з новими електродвигунами ми побачимо вже в 2021 році.