Сім місць і 17 тисяч доларів: Honda показала бюджетний кросовер за ціною Renault Duster

Японський автовиробник Honda офіційно представив нове другу генерацію кроссовера BR-V. У новинки семіместий салон і дуже приваблива ціна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Honda .

Honda офіційно представила нове друге покоління кросовера BR-V. Прем'єра новинки відбулася в Джакарті, Індонезія.

В інтер'єрі нового BR-V на приладовій панелі розташовано 4,2-дюймовий екран, а управління мультимедіа покладено на 7-дюймовий сенсорний монітор. Головною фішкою кросовера є її трехрядность: салон готовий вмістити до семи пасажирів.

Під капотом встановлений 1,5-літровий двигун потужністю 121 к.с. і максимальним крутним моментом в 145 Нм. Кросовер доступний тільки в передньопривідному виконанні, роль трансмісії покладена на безступінчатий варіатор. Honda відмовилася від гібридизації машини з метою утримати ціну на якомога нижчому рівні.

Нове покоління кросовера BR-V націлене на Індонезію, там же налагодять і виробництво "паркетника". З 2015 року на цьому ринку було продано понад 255 000 одиниць першого покоління машини. Очікується, що новинка не повинна коштувати дорожче 16-17 тис.доларів.

Онлайн-прем'єра Honda BR-V нового покоління