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На BMW і Mercedes-Benz подали в суд через відмову згортати випуск авто з ДВС

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Середа 22 вересня 2021 14:15
На BMW і Mercedes-Benz подали в суд через відмову згортати випуск авто з ДВС Електромобіль BMW (Фото: press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Некомерційна організація Deutsche Umwelthilfe eV звинувачує BMW і Mercedes-Benz в тому, що вони недостатньо швидко впроваджують електромобілі. Тим самим, як вважають позивачі, компанії не зацікавлені в зниженні шкідливих викидів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Екоактивісти організації Deutsche Umwelthilfe eV називають менеджмент BMW і Mercedes-Benz повільними в питанні зниження викидів, до якого їх зобов'язує Паризька угода по клімату.

Громадські діячі також закликають заборонити двигуни внутрішнього згоряння з 2030 року і переконують автомобільних менеджерів стрімкіше переходити на випуск електромобілів, не зважаючи на ціну питання. На початку вересня організація розіслала до компаній листи з вимогою до 20 вересня погодитися з такими вимогами. У BMW і Mercedes-Benz не відреагували, і для Deutsche Umwelthilfe eV це стало приводом для подачі позову до суду. Позови подані в регіональні суди Мюнхена і Штутгарта, де розташовані штаб-квартири компаній.

У той же час, За останній місяць про нерадужні перспективи тотального переходу на електротягу висловилися як чиновники, так і керівники великих автомобільних концернів. Як ми повідомляли раніше, серед них прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, і міністр економіки, регіонального розвитку та енергетики Баварії Хуберт Айвангер, і президент Toyota Акіо Тойода.

Тойода на відміну від інших спікерів не вдавався до залякувань і шантажу, а просто повідомив, що захоплення зниженнями викидів СО2 призведе до втрати 5,5 мільйона робочих місць в одній лише Японії.

Чию сторону займе суд, покажуть найближчі місяці. Але якщо BMW і Mercedes-Benz визнають винними, то їх зобов'яжуть виплатити штрафи, які будуть вимірюватися в сотнях тисяч євро. Можна бути впевненим, що ці суми вилучать з бюджетів, спрямованих на "озеленення" їх виробничого циклу.

Раніше повідомлялося, що китайці показали перший у світі електромобіль з лазерним автопілотом. Два лідари поєднуються з 17 радарами і 13 камерами високої роздільної здатності.

Також ми писали, що німецькі автогіганти не бачать перспектив в електромобілях. BMW - найбільший прихильник водню серед автовиробників Німеччини.

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