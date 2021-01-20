Нові еконормативи не відповідають європейським і створені для зловживань, - нардеп

Запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським стандартам і створюють можливості для зловживань з боку чиновників.

Про це написав народний депутат України Сергій Магера на своїй сторінці в Facebook.

За словами депутата, Мінекології запропонувало нові Технологічні нормативи для агломерації і коксових печей, які суперечать європейським нормам.

"Пропоновані міністерством нові ТН часто не відповідають європейським нормативам згідно НДТМ. Зокрема: згідно з новими ТН граничні викиди NOx для коксових печей повинні складати не більше 500 мг / Н куб.м, тоді як європейські НДТМ дозволяють рівень до 650 мг / Н куб.м для діючих виробництв; нові ТН встановлюють жорсткі вимоги щодо викидів СО, тоді як європейські НДТМ зовсім не встановлюють обмежень по СО для агломерації і коксових печей, не рахуючи їх значним", - написав Магера.

На його думку, міністерству варто було б подовжити дію чинних технологічних нормативів до ухвалення комплексного законопроекту "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення", що має відбутись у поточному році.

"Пропозиція бізнесу дуже проста: створімо прогнозоване нормативне поле і продовжимо поточні ТН до того моменту, коли будуть прийняті довідники НДТМ відповідно до законопроекту "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення", на які всі підприємства зможуть орієнтуватися в довгостроковій перспективі", - зазначив Магера.

Він також звернув увагу, що у бізнес-громадськості є багато питань до цього законопроекту від Мінекології (№ 4167), які мають бути враховані при його доопрацюванні. Адже в нинішній редакції цей документ створює умови для зловживань з боку чиновників.

"Законопроект в редакція міністерства значно розширює можливості для зловживання з боку міністерських чиновників, що, очевидно, і було метою авторів", - вважає Магера, зазначивши, що, на його думку, нині міністерство замість роботи на захист довкілля займається екологічним популізмом.

"Екологічний популізм - часте явище в політиці. Але коли ним займається профільне Міністерство, бізнес і громадяни отримують негативний сигнал про те, що поліпшення стану навколишнього середовища для екочиновників не мета, а процес", - підсумував Магера.

Раніше свою резолюцію щодо скорочення нормативів викидів, заплановане в Україні на 2021 рік, надала Європейська бізнес-асоціація.

Так, за оцінками експертів комітету Асоціації, зупинка виробництва коксу та залізорудного агломерату в Україні може призвести до скорочення ВВП на 12,9%, скорочення податкових надходжень до державного бюджету на більш ніж 70 млрд гривень, втрату більш ніж 600 тисяч робочих місць та скорочення експорту на 25,6%.

Тому ЄБА підтримує ініціативу Міндовкілля щодо відтермінування застосування нових нормативів для коксових печей та агломашин до 1 січня 2024 року.

Раніше Сергій Магера заявив, що підприємства повинні отримати можливість витрачати кошти від екологічного податку на екомодернізацію, оскільки в держбюджеті ці гроші просто зникають.