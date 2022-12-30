NOVUS совместно с Visa организовал зимний праздник для детей: как это было

Подарки от NOVUS и Visa получили более 1500 маленьких украинцев

В начале зимы NOVUS в партнерстве с Visa запустил важный благотворительный проект, призванный подарить детям праздник. Благодаря инициативе незабываемые эмоции и полезные подарки уже получили более 1500 маленьких украинцев.

Поддержка детей стала одним из приоритетных направлений деятельности NOVUS и Visa. Опираясь на собственный опыт, организаторы акции рассказали, что подобные инициативы помогают самым уязвимым группам населения хоть ненадолго забыть об ужасах, которые пришлось пережить с 24 февраля.

Благотворительные проекты для детей – чрезвычайно ответственная задача

Несмотря на многие вызовы, в том числе поиск безопасных локаций, перебои в подаче электроэнергии, воздушные тревоги, организаторам все же удалось создать настоящую рождественскую сказку для детей. Ряд праздничных мероприятий уже реализовали в столице и Киевской области, в том числе в Ирпене, Бородянке, Буче, Гостомеле, Белой Церкви, Переяславе-Хмельницком.

Главными гостями стали дети, которым сейчас больше всего нужно внимание и позитивные эмоции. Среди них:

• маленькие переселенцы, потерявшие родной дом в результате боевых действий или оккупации населенного пункта,

• дети-сироты и те, кто за время полномасштабного вторжения потерял одного из родителей,

• дети с инвалидностью,

• малыши из семей, которые оказались в трудном материальном положении и нуждаются в поддержке.



Инициаторы акции позаботились, чтобы каждый ребенок беззаботно провел время и почувствовал радость, которой так не хватало в тяжелом 2022 году. Для малышей организовали рождественские представления, спектакли, после которых они могли развлечься с любимыми сказочными персонажами.

У нас была очень ответственная задача – сделать такой проект, который смог бы оставить хороший отпечаток в памяти детей, пострадавших от войны. Это особенное задание. И очень важна качественная реализация. Вместе с нашим партнером Visa и при участии клиентов NOVUS нам удалось создать такую желанную сказку ребятам. Благодарен всем, кто уже приобщился к воплощению этой доброй идеи в жизнь, и тем, кто захочет поучаствовать, – делится впечатлениями директор по маркетингу NOVUS Сергей Гуляев.

Особый подход к подаркам

Рождественскую сказку дополнили боксы с подарками. Инициаторы акции позаботились о том, чтобы каждый адресат получил максимум эмоций от презента. Поэтому наборы отличались в зависимости от возраста и пола ребенка. В каждой коробке было что-то вкусное, полезное, практичное, обучающее, патриотическое и развлекательное. Таким образом все детки нашли в боксе то, что им больше нравится.

Кроме подарков, все наборы заложили важные метасообщения: от слов поддержки до напоминания, что они – будущее Украины. Каждое такое послание создано, чтобы наполнить маленьких украинцев теплом и верой в чудеса. Всего NOVUS и Visa передали более 1500 таких подарочных боксов.

Но главным подарком организаторы считают улыбки ребятишек, которыми был наполнен каждый праздник.

Подарить яркий праздничный день в сложном 2022 году стало главной целью нашего проекта. В этом году должно было быть что-то светлое и доброе в жизни детей, и нам удалось передать это тепло – в каждом праздничном мероприятии, в каждой коробочке с подарком. Мы стремились, чтобы дети почувствовали полноценную жизнь, предновогоднее чудо, чтобы они наконец-то улыбались. И они улыбнулись! А это значит, что мы справились, – рассказывает Кристина Ивченко – PR-менеджер NOVUS.



В NOVUS подчеркнули, что зимний праздник был бы невозможен без их клиентов, которые активно приобщаются к инициативе – , рассчитываются картой Visa и покупают специальную акционную продукцию. Только за один месяц совместными усилиями было собрано более 2 миллионов гривен на реализацию проекта. Именно эта поддержка подарила малышам самое важное – ощущение настоящего детства.

В рамках масштабной программы помощи детям сеть супермаркетов NOVUS готовит новые инициативы, которые в скором времени анонсирует своим клиентам.