У NOVUS розповіли, як продовжують розвиток напрямку збереження довкілля

Мережа супермаркетів NOVUS продовжує розвиток напрямку збереження довкілля: правильна утилізація батарейок, міні-станції для сортування відходів у магазинах - проекти 2021 року, результати яких доводять, що людям все ж не байдуже, а бути еко-свідомим - це тренд.

"Поступово все більше людей замислюються над питаннями екологічності. Сьогодні вони побачать сортувальні урни для сміття, завтра еко-торбинки, а після - баки для утилізації батарейок. Ми розуміємо свою відповідальність у донесенні цих меседжів до населення, адже трафік наших магазинів досить великий. І кожен, хто завітав в один з маркетів NOVUS, бачить такі важливі нагадування. Думаю, що з природою потрібно дружити, тоді вона відповідатиме нам вдячністю у вигляді чистого повітря і ґрунту, де ми вирощуємо овочі та фрукти", - каже PR-менеджер NOVUS Кристина Івченко.

Як діляться в компанії, клієнти мережі активно долучаються до правильної утилізації батарейок. Проєкт стартував 6 червня, з 40 контейнерів, а вже 13 жовтня додався ще 31 контейнер. Тож наразі 71 магазин NOVUS приймає батарейки від клієнтів.

З моменту старту проєкту "Батарейки, здавайтеся", що триває вже 5 місяців, мережа зібрала 3430 кг батарейок. А це близько 171 тис. штук, які не потрапили в землю, було збережено цілих 273.6 га землі. А це своєю чергою - майже 10 парків середнього розміру.

2020 кг з них уже відправились на переробний завод GreenWEEE в Румунії.

"Разом з нашими клієнтами нам вдалося зібрати аж 168% від планового обсягу. За місяць з одного магазину ми збираємо 15 кг відпрацьованих батарейок, а це найвищий показник у food-рітейлі. Це дійсно радісна подія для нас, адже ми бачимо гарний фідбек і все більше людей долучається до цієї ініціативи", - коментує NOVUS.

Варто також відзначити, що в мережі дотримуються максимально прозорого процесу збору та шляху утилізації батарейок: "Коли ви поклали батарейку в контейнер, на цьому етапі починається її друге життя".

Що відбувається з батарейками після потрапляння у бак?

Батарейки потрапляють на ліцензований склад;

Там перепаковуються в спеціалізовані бочки та відправляються на переробку на румунський завод GreenWEEE;

На заводі батарейки проходять автоматичне та ручне сортування, що дозволяє розділити відпрацьовані батарейки на типи. Частина типів переробляються прямо на GreenWEEE, решта - їдуть на переробку на завод Accurec в Німеччині.

Всі речовини, добуті після переробки батарейок - сталь, цинк, літій, кобальт, альтернативне паливо та інші - повертаються наад в економіку та не викидаються в природу.

"Купуючи батарейки в NOVUS, ви підтримуєте правильну утилізацію, адже з кожної проданої батарейки в нашій мережі, ми фінансуємо переробку вживаних батарейок, які у нас збираються. Окрім NOVUS, екологічну переробку фінансують також бренди-імпортери батарейок: VARTA, Duracell, Panasonic і Наша Сила. Даний проект реалізується спільно з http://batareiky.in.ua/", - діляться в NOVUS.

Адреси магазинів, що приймають батарейки, шукайте тут: http://batareiky.in.ua/post/novus

Окрім проекту з правильної утилізації батарейок, Novus розвиває напрямок сортування і переробки сміття.

"Ми запропонували усім нашим гостям стати частиною важливої справи, встановивши у березні 2021 року сортувальні локації у мережі. В кожному магазині ви побачите декілька спеціальних контейнерів - окремо для скла, паперу, пластику та інших відходів, де можна залишити вироби із вказаних матеріалів. Підтримуючи таку ініціативу, ми не тільки зберігаємо планету, але й даємо відходам шанс на відродження і друге життя. За період з січня по листопад, NOVUS передав на переробку понад 1 820 000 кілограмів сировини", - діляться в мережі.

Окрім проекту, до якого NOVUS заохочує клієнтів, існує внутрішнє сортування, яке запровадили ще у 2008 році. Згодом його вдосконалювали, розширювали лінійку позицій, наразі на переробку віддається 15 видів вторсировини. А це близько 350 тонн на місяць, і 4 200 000 кілограмів на рік.

У NOVUS також є спеціальні інструкції для співробітників компанії, де пояснюється як сортувати, куди покласти відходи. "У нашій команді працюють люди, яким не байдуже що станеться з нашою планетою згодом. Тому, вони відповідально ставляться до питань переробки сировини. У нас також є спеціальні сучасні прилади, які збирають та пресують сміття до того, як ми передамо їх підрядникам", - говорять в компанії.

Наразі NOVUS співпрацює з 13 компаніями, які спеціалізуються на переробці вторсировини.