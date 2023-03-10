NOVUS передал более 2,5 миллиона гривен на помощь детям с врожденными пороками сердца

NOVUS продолжает инициировать проекты, направленные на помощь детям. В рамках проекта "Большое маленькое сердце" сеть супермаркетов приобрела оборудование для Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. Что важно, сегодня приобщиться к спасению детских жизней может каждый покупатель NOVUS.
Еще до начала полномасштабного вторжения сеть супермаркетов NOVUS стала официальным партнером благотворительного фонда "Твоя опора". А уже в сентябре 2022 года, благодаря поддержке клиентов, компания собрала 1 337 900 гривен. На эту сумму сеть закупила 2 шприцевых насоса и 5 современных мониторов пациента для детского реанимационного отделения Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова.
Следующий транш помощи не заставил себя долго ждать. В феврале этого года сеть передала еще 1 257 000 гривен на оборудование для лечения детей с врожденными пороками сердца. Опираясь на потребности медучреждения, был приобретен аппарат для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных Medin CNO и три подогревателя инфузионных растворов и крови.
«Совместная акция фонда Твоя опора и компании NOVUS помогла оснастить нашу детскую реанимацию необходимым оборудованием: аппаратом для неинвазивной вентиляции и аппаратом для подогрева крови, кровокомпонентов и растворов, которые мы капаем ребенку… Это действительно спасение самых молодых наших пациентов. Это спасение и в операционном, и в послеоперационном периоде.
– рассказал главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова Сергей Сиромаха.
В целом, за время существования проекта на жизненно важное оборудование для помощи самым молодым пациентам с врожденными пороками сердца удалось аккумулировать 2 594 900 гривен. Таким образом, утверждают инициаторы проекта, каждый ребенок получает шанс на должную медицинскую помощь.
Мы уверены, что каждый ребенок имеет право на здоровую жизнь и надлежащую медицинскую помощь, независимо от социальной и финансовой ситуации его семьи. А наша миссия – сделать все возможное, чтобы дети получили этот шанс. На полноценное будущее, на развитие, на детство, в котором они могут быть активны и радостны.
Наши магазины – это возможность ежедневного общения с тысячами людей. А значит, и возможность рассказывать им о потребностях детей с врожденными пороками сердца, привлекать к поддержке и реализовывать вместе действительно важное дело. Мы видим, что, несмотря на все, за этот тяжелый год вместе с клиентами смогли сделать что-то хорошее и полезное. И уже сейчас результат нашей сплоченности, а именно современное оборудование, помогает спасать малышей,
– подчеркивает генеральный директор NOVUS Марк Петкевич.
Хотим поблагодарить каждого, кто понимает необходимость этой поддержки и приобрел свою первую или уже десятую наклейку на кассах. У нас есть посетители, имеющие целую коллекцию магнитов, наклейок-сердечек и все равно продолжают их покупать. Ибо они видят в этом тот самый глубинный смысл, что и мы,
– отметила руководитель PR-отдела в NOVUS Кристина Ивченко.
К тому же в рамках весенней кампании сеть супермаркетов запускает дополнительную акцию. Каждая гривна из приобретенных товаров, маркированных специальными ценниками, будет автоматически отчисляться на нужды Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. Это поможет медучреждению еще эффективнее спасать детей с пороками сердца.
Сейчас мы сделали дополнительную опцию помощи. Можно просто приобрести определенные акционные товары, отмеченные специальным оценщиком, и 1 гривна от каждой такой покупки также пойдет на важное оборудование для детей с врожденными пороками сердца. Таким образом, вместе мы внесем свой вклад в здоровье и благополучие нашего сообщества. И просто предоставим возможность ребенку иметь самое ценное – полноценную жизнь,
– добавила Кристина Ивченко.
NOVUS уже долгое время поддерживает детей, проходящих лечение в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. А в это непростое время она сверхважная. Кроме того, мы считаем, что успешная синергия бизнеса и благотворительного фонда – это залог качественно оказанной помощи и, как результат – здоровые и счастливые дети!
– отметила Валерия Татарчук, глава БФ "Твоя Опора".
Помните, что эта помощь невозможна без ваших покупок. Посетите этой весной супермаркеты NOVUS и сделайте свой вклад в полноценное будущее детей.