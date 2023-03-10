NOVUS передал более 2,5 миллиона гривен на помощь детям с врожденными пороками сердца

NOVUS продолжает инициировать проекты, направленные на помощь детям. В рамках проекта "Большое маленькое сердце" сеть супермаркетов приобрела оборудование для Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. Что важно, сегодня приобщиться к спасению детских жизней может каждый покупатель NOVUS.

Жизненно важное оборудование уже спасает детей с врожденными пороками сердца

Еще до начала полномасштабного вторжения сеть супермаркетов NOVUS стала официальным партнером благотворительного фонда "Твоя опора". А уже в сентябре 2022 года, благодаря поддержке клиентов, компания собрала 1 337 900 гривен. На эту сумму сеть закупила 2 шприцевых насоса и 5 современных мониторов пациента для детского реанимационного отделения Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова.



Следующий транш помощи не заставил себя долго ждать. В феврале этого года сеть передала еще 1 257 000 гривен на оборудование для лечения детей с врожденными пороками сердца. Опираясь на потребности медучреждения, был приобретен аппарат для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных Medin CNO и три подогревателя инфузионных растворов и крови.

«Совместная акция фонда Твоя опора и компании NOVUS помогла оснастить нашу детскую реанимацию необходимым оборудованием: аппаратом для неинвазивной вентиляции и аппаратом для подогрева крови, кровокомпонентов и растворов, которые мы капаем ребенку… Это действительно спасение самых молодых наших пациентов. Это спасение и в операционном, и в послеоперационном периоде.

– рассказал главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова Сергей Сиромаха.

В целом, за время существования проекта на жизненно важное оборудование для помощи самым молодым пациентам с врожденными пороками сердца удалось аккумулировать 2 594 900 гривен. Таким образом, утверждают инициаторы проекта, каждый ребенок получает шанс на должную медицинскую помощь.

Мы уверены, что каждый ребенок имеет право на здоровую жизнь и надлежащую медицинскую помощь, независимо от социальной и финансовой ситуации его семьи. А наша миссия – сделать все возможное, чтобы дети получили этот шанс. На полноценное будущее, на развитие, на детство, в котором они могут быть активны и радостны.

Наши магазины – это возможность ежедневного общения с тысячами людей. А значит, и возможность рассказывать им о потребностях детей с врожденными пороками сердца, привлекать к поддержке и реализовывать вместе действительно важное дело. Мы видим, что, несмотря на все, за этот тяжелый год вместе с клиентами смогли сделать что-то хорошее и полезное. И уже сейчас результат нашей сплоченности, а именно современное оборудование, помогает спасать малышей,

– подчеркивает генеральный директор NOVUS Марк Петкевич.

Приобщиться к помощи детям может каждый: как это сделать

Чтобы приумножить помощь, покупатели NOVUS могут приобрести наклейки сердца за символические 10 гривен. Еще пять супермаркетов сети предлагают светоотражающие наклейки с сердечком. Пока их продают по адресам: проспект Правды, 47 (ТРЦ Retroville), бульвар имени Николая Михновского, 16А (бульвар Дружбы Народов), улица Михаила Гришко, 3, улица Святошинская, 28а, Вишневое, Кольцевая дорога, 12.

Хотим поблагодарить каждого, кто понимает необходимость этой поддержки и приобрел свою первую или уже десятую наклейку на кассах. У нас есть посетители, имеющие целую коллекцию магнитов, наклейок-сердечек и все равно продолжают их покупать. Ибо они видят в этом тот самый глубинный смысл, что и мы,

– отметила руководитель PR-отдела в NOVUS Кристина Ивченко.

К тому же в рамках весенней кампании сеть супермаркетов запускает дополнительную акцию. Каждая гривна из приобретенных товаров, маркированных специальными ценниками, будет автоматически отчисляться на нужды Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. Это поможет медучреждению еще эффективнее спасать детей с пороками сердца.

Сейчас мы сделали дополнительную опцию помощи. Можно просто приобрести определенные акционные товары, отмеченные специальным оценщиком, и 1 гривна от каждой такой покупки также пойдет на важное оборудование для детей с врожденными пороками сердца. Таким образом, вместе мы внесем свой вклад в здоровье и благополучие нашего сообщества. И просто предоставим возможность ребенку иметь самое ценное – полноценную жизнь,

– добавила Кристина Ивченко.

В благотворительном фонде "Твоя опора", с которым NOVUS реализует общий проект, подчеркивают, что такая помощь социально-ответственного бизнеса – особенная важная в сложнейшее для Украины время. По их словам, в стране продолжают рождаться дети с врожденными пороками сердца, однако сегодня уровень их поддержки несколько ниже, чем до полномасштабной войны.

NOVUS уже долгое время поддерживает детей, проходящих лечение в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. А в это непростое время она сверхважная. Кроме того, мы считаем, что успешная синергия бизнеса и благотворительного фонда – это залог качественно оказанной помощи и, как результат – здоровые и счастливые дети!

– отметила Валерия Татарчук, глава БФ "Твоя Опора".

Помните, что эта помощь невозможна без ваших покупок. Посетите этой весной супермаркеты NOVUS и сделайте свой вклад в полноценное будущее детей.