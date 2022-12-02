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NOVUS и VISA дарят праздник детям - Рождественский благотворительный проект

Новина українською →
Пятница 02 декабря 2022 18:15

NOVUS вместе с VISA подарит отдых детям: как присоединиться к акции.

В рамках масштабной программы помощи детям NOVUS запускает еще один важный благотворительный проект в партнерстве с VISA. В преддверии новогодних праздников каждый, кто расплачивается в супермаркетах сети картой VISA, или покупает акционные товары с отметкой, сможет стать частью важного проекта и перечислить средства на необходимые подарки маленьким украинцам.

NOVUS и VISA дарят праздник детям - Рождественский благотворительный проект

По словам представителей NOVUS, такие действия нужны для того, чтобы дети, которым сейчас особенно тяжело, почувствовали новогоднее чудо. Ведь, несмотря ни на что, их ожидают новогодние праздники. А для покупателей сети это хорошая возможность подарить детям улыбки в это непростое время.

Каждый ребенок сегодня заслуживает праздника

В этом году команда планирует приобрести важные и полезные подарки и отправить их самым маленьким мигрантам, детям-сиротам, а также детям с ограниченными возможностями, которые находятся в Киеве и Киевской области. На этом праздник не закончится. Чтобы провести 2022 год действительно ярко, для детей будет организован ряд мероприятий с рождественской программой и аниматорами.

Мы понимаем, насколько важно реализовать этот проект. Приготовьте качественные и желанные подарки для детей, сделайте настоящий праздник. И дайте им возможность на время забыть обо всех ужасах, которые им пришлось пережить, и просто оказаться в праздничной обстановке. Это наша цель – чтобы 2022 год запомнился детям с чем-то хорошим. И вместе с VISA мы прилагаем много усилий, чтобы все получилось.

Сергей Гуляев, директор по маркетингу NOVUS

По словам инициаторов акции, проект стартовал с мыслью о том, что каждый ребенок заслуживает ярких воспоминаний. К сожалению, многие дети потеряли свои дома, свои семьи и получили физические ранения в результате вторжения российских оккупантов.

«Когда ребенок вырастает, у него должно быть что-то в его детских воспоминаниях, кроме войны. Это очень важно для формирования полноценной личности в будущем. Поскольку события этого года оставили большой негативный отпечаток, наша задача – сделать что-то позитивное и приятное для детей, чтобы немного сбалансировать их эмоциональное состояние», – говорит о цели акции PR-менеджер NOVUS Кристина Ивченко.

Как присоединиться к акции и сделать подарок детям

Каждый новый покупатель может помочь осуществить детскую мечту. Для этого нужно расплачиваться картой VISA в любом супермаркете сети, и 1 гривна с каждой покупки будет автоматически списываться за подарки для детей. Сумма чека и комплект товара не имеют значения.

При этом в сети NOVUS можно найти специальные рекламные предметы, помеченные снежинкой. Каждый маркированный ценник – это еще 1 дополнительная гривна на нужды детей. Неограниченное количество товаров, участвующих в благотворительной акции, можно приобрести за один чек.

Акция длится с 1 по 31 декабря включительно. Так что успейте посетить NOVUS и присоединиться к организации поистине незабываемого отдыха для детей.

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