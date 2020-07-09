Novumedical: Сучасний методи оздоровлення панацея чи плацебо?

У зв'язку з популяризацією домашніх методів оздоровлення і суперечливого думки громадськості на їх рахунок, ми вирішили запитати про домашнє оздоровленні у Ірини Миколаївни Шувалової, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України. Вона вже більше 6 років займається дослідженням методів оздоровлення, які лежать в основі обладнання NovuMedical: TopRelax, BodyHealth, NovuHeat, Moxi проводила масу експериментів, в рамках яких вивчала вплив обладнання на організм. Описуючи методи, використовувані в устаткуванні, Ірина Миколаївна каже:

«В рамках досліджень ми розглядали оздоровчі фактори. Ми вивчили і переконалися в ефективності відновного і оздоровчо-профілактичного потенціалу обладнання».

В результаті досліджень була написана наукова монографія «Обладнання« Novumedical» для домашнього застосування, як метод підвищення якості життя і здоров'я», звіти і статті були опубліковані в медичних журналах, які входять в європейську і світову наукометричними базу.

В обладнанні НовуМедікал використовуються методи, які знайшли широке застосування в фізіотерапевтичному оздоровленні, але з іншими показниками інтенсивності впливу. У різних поєднаннях тут застосовується інфрачервоне тепло, вібраційний масаж, іонізація, постійне магнітне поле, LLLT, стоун-терапія, акупресура. Всі перераховані методики добре вивчені, ефективні і широко застосовуються у світовій практиці.

Ірина Миколаївна каже, що лікарі в звичайній лікарні, як і вона, колись, не зможуть рекомендувати таке обладнання. Причина проста - вони просто не вивчали його, а радити те, що їм невідомо, вони не можуть. Але справа в тому, що прийти в демонстраційний центр Novumedical може будь-хто, без рекомендації, і отримати консультацію. Говорячи про безпеку обладнання, Ірина Миколаївна акцентує увагу на наступному:

«Скажу вам відверто, якщо обладнання застосовується з урахуванням показань і протипоказань, з урахуванням всіх захворювань пацієнта, то нашкодити обладнання не може. Воно може не допомогти, може бути отриманий результат нижче очікуваного, але нашкодити обладнання не може! »

Всім, хто хоче піклується про свій організм Ірина Миколаївна рекомендує звернутися до оздоровчих технологій NovuМedical, які народилися в країні довгожителів, Японії, і ввібрали в себе традиції здорового способу життя. Вона говорить:

«Обладнання NovuМedical необхідно всім, хто бажає жити довго і щасливо! І чим раніше ви почнете піклуватися і доглядати за своїм тілом і допомагати своєму організму, тим буде тільки краще. Повірте, ваш організм скаже вам спасибі і буде служити вам довго ».

В кінці інтерв'ю Ірина Миколаївна ще раз зазначила, що обладнання не лікує хвороби, тому його не можна вважати медичним. Замість цього воно створює в організмі сприятливі умови для оздоровлення, при яких клітини, тканини отримують покращений приплив і відтік крові, оксигенації, підвищується енергія тканин, активізується метаболізм і виведення токсинів.