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Новозеландская радиостанция RNZ уволила журналиста, который занимался российской пропагандой

Фото: Флаг Новой Зеландии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Новозеландская радиостанция Radio New Zealand уволила одного своего редактора за то, что он вносил пророссийские правки в новости, которые касались войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление радиостанции RNZ.

"Журналист RNZ, который находился в центре расследования относительно пророссийских правок, вставленных в международные информационные сообщения, подал в отставку", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудник был в отпуске после того, как в начале этого месяца стало известно, что материалы о вторжении в Украину были отредактированы.

"Сейчас было обнаружено, что 36 статей были неправильно отредактированы, в частности об Израиле, Сирии, Тайване и Китае. RNZ продолжает проверять истории, отредактированные сотрудником за последние пять лет", - добавила радиостанция.

Что этому предшествовало

Ранее руководитель новозеландской государственной радиостанции RNZ Пол Томсон извинился за публикацию с "прокремлевским мусором", выставлявшую Россию в более выгодном свете.

Сотрудник, который занимался российской пропагандой, признался в этом. По его словам, он занимался этим уже много лет. Например, он вставлял утверждения о том, что российским границам "угрожали неонацисты".

Напомним, что месяц назад Новая Зеландия объявила о новых санкциях против России. В список вошли силовые структуры страны-агрессора, а также 18 российских предприятий и 9 граждан.

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