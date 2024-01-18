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Новой CEO компании-поставщика бренда "VODA UA" назначена Екатерина Садовая

Фото: новой руководительницей компании-поставщика бренда "VODA UA" назначена Екатерина Садовая (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Директором ООО "ВОДА ЮА" стала Екатерина Садовая, которая с 2017 года была директором по маркетингу бренда "VODA UA".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Екатерина в совершенстве знает бренд и имеет четкое понимание того, как сделать его еще более успешным. В качестве СЕО она получит все необходимые инструменты для того, чтобы трансформировать свои идеи в реальные шаги и вывести компанию на новый уровень", - говорит собственник "VODA UA" Андрей Матюха.

В новой роли Екатерина Садовая будет отвечать за операционную деятельность и стратегическое развитие. Согласно видению, предложенному собственниками компании, ее приоритетом на должности СЕО станет усиление позиций бренда на ключевых рынках и постоянное развитие.

Напомним, в октябре 2023 года новым собственником бренда "VODA UA" стал украинский предприниматель Андрей Матюха.

"VODA UA", "Карпатська джерельна високогірна" и "Горянка" - бренды столовых и лечебных вод, которые добываются в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат.

"VODA UA" имеет оптимальный уровень Ph 7,4-7,6 и не поддается физическому или химическому влиянию, ведь является идеальной от природы.

Продукция компании доступна для заказа на сайте vodaua.ua.

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