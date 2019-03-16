У Новій Зеландії посилять контроль над обігом зброї

Після теракту в Новій Зеландії переглянуть законодавство щодо зброї

После теракта в Новой Зеландии, который произошел 15 марта, власти намерены ужесточить контроль над оборотом оружия. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В часности, на пресс-конференции по промежуточным результатам расследования теракта Ардерн отметила, что у подозреваемого в организации расстрела в мечетях Брентона Тарранта была лицензия на использование оружия. Кроме того, известно, что он законно владел пятью пистолетами. Ардерн пообещала изменить законодательство Новой Зеландии относительно владения оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что окружной суд Крайстчерча оставил Тарранта под стражей как минимум до 5 апреля. Подозреваемый в организации теракта ко всему прочему снимал расстрел на видео и транслировал его в прямом эфире в Facebook. Кроме того, перед нападением он опубликовал в манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой.

По последним данным, в результате расстрела в мечетях Крайстчерча погибли 50 человек, еще несколько десятков ранены.