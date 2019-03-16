У Новій Зеландії поліція оточила лікарню через загрозу безпеці

Після теракту в Новій Зеландії посилено заходи безпеки

После теракта в Новой Зеландии полиция из-за угрозы безопасности оцепила больницу в городе Хейстингс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewstalkZB.

Сообщается, что в Хейстингсе из-за угрозы безопасности оцепили больницу Хокс Бэй. В полиции отметили, что медучреждение закрыли в качестве меры предосторожности, и порекомендовали местным жителям не посещать территорию больницы. Других подробностей инцидента пока нет.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч неизвестные устроили стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линвуд. В результате нападения погибли 50 человек, десятки получили ранения. Власти Новой Зеландии назвали расстрел в мечетях терактом.

На данный момент известно о трех задержанных, одного из которых - подозреваемого в организации австралийца Брентона Тарранта - арестовали. Террорист транслировал расстрел в мечетях в Facebook в прямом эфире. После теракта в стране продолжаются проверки, чтобы убедиться в отсутствии новой опасности. В Крайстчерче рядом с мечетями также было обнаружено большое количество огнестрельного оружия.