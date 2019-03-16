У Новій Зеландії поліція оточила лікарню через загрозу безпеці

Фото: поліція Нової Зеландії (newcops.co.nz)

Після теракту в Новій Зеландії посилено заходи безпеки

Після теракту в Новій Зеландії поліція через загрозу безпеці оточила лікарню в місті Хейстингс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewstalkZB.

Повідомляється, що в Хейстингсі через загрозу безпеці оточили лікарню Хокс-Бей. У поліції зазначили, що медзаклад закрили в якості запобіжного заходу, і порекомендували місцевим жителям не відвідувати територію лікарні. Інших подробиць інциденту поки немає.

Нагадаємо, 15 березня в новозеландському місті Крайстчерч невідомі влаштували стрілянину в мечетях Аль-Нур і Лінвуд. В результаті нападу загинули 50 людей, десятки отримали поранення. Влада Нової Зеландії назвала розстріл в мечетях терактом.

На даний момент відомо про трьох затриманих, одного з яких - підозрюваного в організації австралійця Брентона Тарранта - заарештували. Терорист транслював розстріл в мечетях у Facebook в прямому ефірі. Після теракту в країні тривають перевірки, щоб переконатися у відсутності нової небезпеки. У Крайстчерчі поруч з мечетями також було виявлено велику кількість вогнепальної зброї.