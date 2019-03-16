ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Новій Зеландії поліція оточила лікарню через загрозу безпеці

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 08:46
У Новій Зеландії поліція оточила лікарню через загрозу безпеці
Фото: поліція Нової Зеландії (newcops.co.nz)

Після теракту в Новій Зеландії посилено заходи безпеки

Після теракту в Новій Зеландії поліція через загрозу безпеці оточила лікарню в місті Хейстингс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewstalkZB.

Повідомляється, що в Хейстингсі через загрозу безпеці оточили лікарню Хокс-Бей. У поліції зазначили, що медзаклад закрили в якості запобіжного заходу, і порекомендували місцевим жителям не відвідувати територію лікарні. Інших подробиць інциденту поки немає.

Нагадаємо, 15 березня в новозеландському місті Крайстчерч невідомі влаштували стрілянину в мечетях Аль-Нур і Лінвуд. В результаті нападу загинули 50 людей, десятки отримали поранення. Влада Нової Зеландії назвала розстріл в мечетях терактом.

На даний момент відомо про трьох затриманих, одного з яких - підозрюваного в організації австралійця Брентона Тарранта - заарештували. Терорист транслював розстріл в мечетях у Facebook в прямому ефірі. Після теракту в країні тривають перевірки, щоб переконатися у відсутності нової небезпеки. У Крайстчерчі поруч з мечетями також було виявлено велику кількість вогнепальної зброї.

 

Теракт в Новій Зеландії: головне
Новини України Новая ЗеландияТерактСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся