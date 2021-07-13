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На новій трасі із Дніпра до Києва завершилось будівництво мосту через канал "Дніпро-Донбас"

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 15:43
На новій трасі із Дніпра до Києва завершилось будівництво мосту через канал "Дніпро-Донбас" Фото: по дорозі в Київ з'явився міст через канал "Дніпро-Донбас" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

На новій трасі "Дніпро-Решетилівка", яка зводиться у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", завершилось будівництво мосту через канал "Дніпро-Донбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка в Facebook.

"Звели міст через канал "Дніпро - Донбас" у Дніпровському районі. Наносимо дорожню розмітку, встановлюємо дорожні знаки", - написав він.

Резніченко наголосив, що нова "решетилівська" траса стане швидкісним коридором між Дніпром та Києвом. Її будують "з нуля".

На новій трасі із Дніпра до Києва завершилось будівництво мосту через канал &quot;Дніпро-Донбас&quot;

Будівництво траси Н-31 "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка" є одним із стратегічних проєктів президентської програми "Велике будівництво". Нова дорога проходитиме в обхід населених пунктів на зразок європейських автобанів. Вона простягатиметься на 138,4 км і з’єднає якісним автошляхом Дніпро та Київ. В результаті час поїздки із Дніпра до Києва скоротиться із 8 до 5-6 годин.

Протяжність Н-31 межах Полтавської області становитиме 79,4 км - її будують в цементобетоні, а в Дніпропетровській області - 59 км. Там вона будується в асфальтобетоні.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що на території Дніпропетровської області у цілодобовому режимі і без вихідних проводиться ремонт міжнародної траси "Знам’янка-Луганськ-Ізварине". Техніка працює на всій протяжності автошляху. Територією Дніпропетровщини проходить 300 км цієї дороги.

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