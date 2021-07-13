На новій трасі із Дніпра до Києва завершилось будівництво мосту через канал "Дніпро-Донбас"

На новій трасі "Дніпро-Решетилівка", яка зводиться у рамках програми президента Володимира Зеленського " Велике будівництво ", завершилось будівництво мосту через канал "Дніпро-Донбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка в Facebook.

"Звели міст через канал "Дніпро - Донбас" у Дніпровському районі. Наносимо дорожню розмітку, встановлюємо дорожні знаки", - написав він.

Резніченко наголосив, що нова "решетилівська" траса стане швидкісним коридором між Дніпром та Києвом. Її будують "з нуля".

Будівництво траси Н-31 "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка" є одним із стратегічних проєктів президентської програми "Велике будівництво". Нова дорога проходитиме в обхід населених пунктів на зразок європейських автобанів. Вона простягатиметься на 138,4 км і з’єднає якісним автошляхом Дніпро та Київ. В результаті час поїздки із Дніпра до Києва скоротиться із 8 до 5-6 годин.

Протяжність Н-31 межах Полтавської області становитиме 79,4 км - її будують в цементобетоні, а в Дніпропетровській області - 59 км. Там вона будується в асфальтобетоні.