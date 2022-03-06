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У Новій Каховці мирні жителі вийшли на мітинг проти окупації

Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області мирні жителі 6 березня вийшли на мітинг проти російських загарбників. Люди пройшли центром міста з українськими прапорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

Відзначається, що на мітинг прийшло кілька тисяч людей. Протестувальники пройшли містом з державними прапорами, співали гімн України і кричали "ганьба".

Нагадавши, Нова Каховка була захоплена російськими окупантами ще в перші дні війни.

Також відзначимо, що антиокупаційні мітинги пройшли в Херсоні і Мелітополі.

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Війна Росії проти України