У Новій Каховці мирні жителі вийшли на мітинг проти окупації

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області мирні жителі 6 березня вийшли на мітинг проти російських загарбників. Люди пройшли центром міста з українськими прапорами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.
Відзначається, що на мітинг прийшло кілька тисяч людей. Протестувальники пройшли містом з державними прапорами, співали гімн України і кричали "ганьба".
Нагадавши, Нова Каховка була захоплена російськими окупантами ще в перші дні війни.
Також відзначимо, що антиокупаційні мітинги пройшли в Херсоні і Мелітополі.
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