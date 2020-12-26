ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Новій Каховці після бійки у кафе помер військовий

Нова Каховка, Субота 26 грудня 2020 13:14
У Новій Каховці після бійки у кафе помер військовий
Фото: українські військові (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Новій Каховці (Херсонська область) після бійки у кафе помер військовослужбовець. Приводом до бійки стала з сварка з цивільними.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь" у Facebook.

У повідомленні говориться, що фіксуються випадки, коли військовослужбовці нехтують правилами поведінки за межами військової частини. Зокрема, вчора біля одного з кафе у Новій Каховці між військовими і цивільними виникла сварка, яка переросла в бійку. В результаті він отримав тілесні ушкодження та помер на місці.

Також повідомляється, що поліція проводить слідчі дії, а командир військової частини призначив службове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на непідконтрольній території Луганської області помер військовий, бойовики передали його тіло представникам української сторони. Встановлюються обставини того, як він потрапив на цю територію.

Крім того, у полон було захоплено військовослужбовця з Рівненській області Олександра Пупка. Завдяки переговорам у ТКГ щодо Донбасу, його звільнили та передали українській стороні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Херсонская областьвійськовіпреступления

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся