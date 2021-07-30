Новини футболу: що треба знати про старт Шахтаря в Лізі чемпіонів

3 серпня донецький клуб розпочне виступи в найпрестижнішому клубному турнірі Європи

Після перерви, пов'язаної з Євро-2020, великий футбол поступово повертається до Європи. Як результат, і новини футболу стає цікавіше і все більше. Вже стартував чемпіонат України в Прем'єр, Першої та Другої ліг, Ворскла розпочала свої виступи в Лізі конференцій, а донецький Шахтар на наступному тижні почне свій шлях у Лізі чемпіонів.

У суперники Гірникам жереб вибрав віце-чемпіона Бельгії - Генк. У минулому сезоні цій команді не вистачило зовсім трохи, щоб виграти турнір. Після провального першого етапу чемпіонату країни, де Генк зайняв четверте місце, команда видала відмінний фініш, набравши в підсумку 44 очки - як і чемпіон Брюгге, але поступившись конкурентам за додатковими показниками.

Генк, незважаючи на відносну молодість (клуб був заснований тільки в 1988-му році) - одна з найтитулованіших команд Бельгії. В її активі чотири чемпіонські титули, останній - в сезоні-2018/2019, а також п'ять перемог в Кубку країни (Генк - чинний володар цього трофею).

Перший матч між Генком і Шахтарем відбудеться 3 серпня в Бельгії. Початок - о 21:00 за київським часом. Поєдинок у відповідь пройде в Києві на НСК Олімпійський 10 серпня.

Матч Генк - Шахтар в Бельгії розсудить румунський рефері Овідіу Хацеган. У минулому сезоні він судив три матчі українських команд в Лізі чемпіонів: Динамо - Гент (2: 1), Динамо - Ювентус (0: 2) і Шахтар - Реал (2: 0). Також румун працював на грі Ліги націй між збірними Німеччини та України (3: 1).

Де стежити за виступом Шахтаря в Лізі чемпіонів

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