У новому Кабміні не буде Міністерства аграрної політики

В новому Кабінеті міністрів України не буде Міністерства аграрної політики та продовольства. Про це РБК-Україна повідомили джерела за підсумками засідання фракції "Слуги народу" за участю президента Володимира Зеленського.

Повідомляється, що частина повноваження Мінагрополітики передадуть Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Крім того, очікується, що МЕРТ очолить Тимофій Милованов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський запропонував залишити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ. Очікується, що за призначення міністрів будуть голосувати пакетом, в тому числі і по кандидатурі Авакова.

Як повідомляло РБК-Україна, в день першого засідання Верховної ради президент України Володимир Зеленський провів зустріч з майбутньою фракцією партії "Слуга народу". На засіданні обговорювалися кандидатури на посади в Кабінет міністрів.

Очікується, що на посаду прем'єр-міністра України буде винесена кандидатура Олексія Гончарука, який займає посаду заступника голови Офісу президента Володимира Зеленського.