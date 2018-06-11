Молодик 2018: чим небезпечний і що не можна робити

Літній молодик 2018 настане пізно ввечері 13 червня

Головні заборони в молодик, на що варто звернути увагу, і які ризики для здоров'я виникають в цей астрологічний період - в матеріалі Styler.

Перший літній молодик 2018 відбудеться в знаку Близнюків 13 червня о 22:43 за київським часом. Початок нового астрологічного періоду має великий енергетичний потенціал. Цей час підходить для складання планів і самоаналізу у відокремленій обстановці, а здоров'я в молодик краще поберегти.

Що не можна робити на молодика

Фахівці в області астрології вважають, що на молодика фізичні і розумові здібності знижуються. У представників чоловічої статі може з'явитися роздратування і навіть агресія по відношенню до оточуючих. Жінки також стають більш уразливими і схильними до стресових ситуацій.

Фото: Новий місяць 2018 настане 13 червня (pixabay.com/xusenru)

Тому, коли місяць входить у нову фазу, не рекомендується:

ризикувати, піддаватися на авантюрні пропозиції:

укладати великі угоди, підписувати важливі документи;

займатися важкою фізичною працею, спортивні навантаження слід обмежити;

влаштовувати застілля і вживати алкоголь - важка їжа і міцні напої можуть спровокувати порушення в роботі шлунково-кишкового тракту;

відправлятися у відрядження;

водити авто на молодика також краще не варто - велика ймовірність аварії через неуважність.

Новий місяць сприятливий для нових починань. 13-14 червня варто присвятити постановці цілей в роботі, плануванню подорожей, ремонту. Розпочате навчання в ці дні пройде успішно, а отримані знання принесуть користь. Йога та медитація в період молодика стануть гарною альтернативою активним фізичним навантаженням.

Чим небезпечний молодик для здоров'я

На молодика загострюються хронічні захворювання. За статистикою, вступ нічного світила в нову фазу провокує збільшення кількості інфарктів та інсультів.

Фото: На молодика необхідно провести профілактичні заходи (pixabay.com/Mizianitka)

Поберегти здоров'я на молодика варто гіпертонікам і гіпотонікам. Для профілактики можливого погіршення самопочуття важливо вчасно приймати лікарські препарати, вітаміни, не перевтомлюватися на роботі, прибрати з раціону жирну і смажену їжу, продукти з кофеїном, а також необхідно лягати спати до 23:00.

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