Новорічна піротехніка і тварини: ветеринари дали поради, як уберегти домашніх улюбленців

"Щороку під час новорічних свят до нас звертаються десятки киян, улюбленці яких стали жертвами таких небезпечних забав. Раптові вибухи петард і феєрверків лякають тварину, вона може сховатися від господаря або навіть потрапити під автомобіль", - заявила в.о. директора лікарні Наталія Мазур, яку цитує КМДА.

Фахівці впевнені, що підготувати тварину до подібного стресу неможливо, оскільки раптового вибуху може злякатися навіть дресирована собака. Феєрверки також можуть бути смертельними для птахів, які в шоковому стані втрачають орієнтацію в просторі і врізаються в машини, дерева і будівлі.

Ветеринари дають такі поради, щоб уберегти свого домашнього улюбленця:

під час новорічних свят вигулюйте домашню тваринку подалі від місць масових розваг;

по можливості гуляйте з твариною вранці або вдень. Шансів, що собаку налякає салют, набагато менше;

не спускайте собаку з повідця. Навіть якщо вона злякалася вибуху -тримайте її міцно, спробуйте обійняти і заспокоїти;

заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, які заспокійливі препарати підходять вашому улюбленцю.

При цьому, в КМДА нагадують, що використання піротехнічних виробів при проведенні заходів у столиці заборонено.