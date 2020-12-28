Новорічна ніч в умовах епідемії: як українці зустрічатимуть 2021 рік

Абсолютна більшість (81%) українців планує зустріти новий 2021 рік вдома, в колі родини. Водночас майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Як зазначають соціологи, порівняно з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14% зросла кількість респондентів, які проведуть новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості.

Водночас кожна п’ята молода людина (або 23% від опитаних віком 18-29 років) планує зустріти Новий рік у компанії. Серед опитаних віком 60+ 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6% взагалі не святкуватимуть. Причому серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто не святкує, ніж серед жінок (6%).

Загалом в опитаних майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні. Про такі плани повідомили 0,1% респондентів.

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Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед 2004 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face серед. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, епідемія коронавірусу стала подією, яка вплинула на життя абсолютної більшості людей у 2020 році. "Подією року" епідемію назвали 43% українців, при цьому абсолютно усі оцінили її як негативну подію.

Як свідчать розрахунки, зроблені Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки", вартість новорічного столу 2021 року для української сім’ї з чотирьох осіб у середньому складе 1706 грн. У порівнянні з минулим роком вартість зросте на 5,3%.