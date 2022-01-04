На новорічні свята війська РФ посилили передові позиції на Донбасі, - розвідка

"Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на період проведення новорічних свят війська РФ посилили передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.

Крім того, окупантами розгорнуті додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення, збільшена кількість снайперських пар.

Водночас під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження позицій українських військових.