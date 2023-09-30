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К новому оборонному альянсу присоединились уже 38 компаний, - МИД

Фото: к новому оборонному альянсу присоединились уже 38 компаний (mfa.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

К новому оборонному альянсу, созданному Украиной, присоединились уже 38 компаний из 19 стран. Украинские компании подписали 20 документов с зарубежными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Отмечается, 29 сентября в Киеве прошел первый Международный форум оборонных индустрий.

В рамках форума украинские компании подписали 20 документов с зарубежными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах по изготовлению дронов, ремонту и производству бронетехники и боеприпасов. Также среди форматов сотрудничества - совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих.

В МИД также сообщили, что к моменту закрытия форума в альянс оборонных индустрий присоединилось 38 компаний из 19 стран.

Форум оборонных индустрий

Первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве объединил 252 компании из более чем 30 стран. Мероприятие организовали Министерство по стратегическим отраслям промышленности, Министерство обороны и Министерство иностранных дел.

На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, приняли участие украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий. Он заявил, что к альянсу присоединилось 13 компаний.

Также Украина создаст специальный оборонный фонд. Его наполнят деньгами из российских активов и дивидендам от государственных оборонных активов.

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