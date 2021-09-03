Нове похолодання: в Україну йде потужний антициклон

Найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні буде визначати потужний антициклон, за рахунок чого істотних опадів не буде.

Завтра в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ; температура вночі +7+14, вдень +13+18, на Закарпатті та півдні країни +20+25.

В наступні дві доби переважно без опадів, лише в неділю вдень у північниих областях та Карпатах подекуди невеликий дощ.