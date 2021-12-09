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Нове дослідження забруднення повітря в Індії: у приміщеннях гірше, ніж на вулиці

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Індія, Четвер 09 грудня 2021 11:03
Нове дослідження забруднення повітря в Індії: у приміщеннях гірше, ніж на вулиці Фото: у Делі реєструють високий показник забруднення повітря (flickr.com)
Автор: Іванна Шовкун

Нове дослідження катастрофи із забрудненням повітря у столиці Індії Делі показало, що результати викликають тривогу. Місто регулярно очолює список "найзабрудненіших столиць світу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За даними дослідження Інституту енергетичної політики Чиказького університету (EPIC), рівні PM2,5, крихітних частинок, що ушкоджують легені через повітря, у приміщенні були "значно вищими", ніж рівні, виявлені на найближчих зовнішніх урядових моніторах.

Але, незважаючи на це, більшість домогосподарств не бажають вживати заходів захисту, йдеться у звіті. У дослідженні, проведеному в період з 2018 по 2020 рік, було опитано тисячі домашніх господарств у Делі з різним соціально-економічним становищем та виявлено, що як багаті, так і бідні домогосподарства постраждали однаково.

Дослідники заявили, що у домогосподарств з високим доходом у 13 разів більше шансів мати очисники повітря, ніж у домогосподарств із низьким доходом. Проте рівень забруднення повітря в цих будинках був лише на 10% нижчим, ніж у жителів неблагополучних районів.

"У Делі суть у тому, що хтось багатий чи бідний, але ніхто не може дихати чистим повітрям. Це складне порочне коло", - сказав доктор Кеннет Лі.

Нагадаємо, в столиці Індії Нью-Делі через забруднення повітря закривали школи. Також деякі підприємства переходили на віддалену роботу.

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Індія Забруднення повітря
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