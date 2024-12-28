Новый закон об автогражданке вступает в силу: на сколько вырастет стоимость полисов

Новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей вступает в силу с 1 января 2025 года. Стоимость полисов вырастет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в пресс-службе, информация о том, что с начала года полисы автогражданки сразу вырастут в цене в 2-2,5 раза не соответствует действительности.
По данным НБУ, новый закон действительно дает определенную свободу страховщикам в вопросе определения стоимости полиса, которая будет зависеть от персональной истории водителя. Следовательно, повышение цены в первую очередь коснется клиентов, которые имели негативную историю попадания в ДТП или относятся к категории водителей, которые с большей вероятностью станут участниками ДТП (например, водители с незначительным стажем вождения или в крупных городах).
"Масштабы такого повышения, по предварительным оценкам, в условиях высокой конкуренции этого рынка составят около 25-30%", - говорится в сообщении.
В НБУ также напомнили, что новый закон не прекращает действие действующих полисов, а касается только новых. И для льготных категорий сохраняется возможность оформления полиса за 50% его стоимости.
Регулятор также опровергаю другой миф о том, что с начала года бумажные полисы станут недействительными.
"Нет. Переход на электронный формат договоров "автогражданки" будет осуществляться постепенно. Только через год, с 1 января 2026 года, ожидается окончательный переход от бумажных к электронным полисам с обязательным внесением в электронную централизованную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины", - заявили НБУ.
В центробанке считают, что это окончательно оставит в прошлом практику заключения бумажных договоров в "фургончиках" и многочисленные случаи мошенничества.
В НБУ опровергают информацию о том, что новый закон существенно усложнит продажу полисов.
"Нет. Мы действительно настроены прекратить полулегальную торговлю полисами по ценам ниже рыночных, которая много лет искажала конкуренцию, и в корне меняем регулирование деятельности страховых посредников. Однако, по оценкам НБУ, большинство компаний на рынке способны выполнить новые требования, в частности в части защиты прав потребителей, и готовы к увеличению количества клиентов за счет вытеснения с рынка недобросовестных игроков", - говорится в сообщении.
Как отметили в НБУ, новый закон должен превратить популярный страховой продукт из формальной бумажки для полиции в действенный инструмент покрытия рисков автовладельца, ведь содержит такие новации:
В мае 2024 года Верховная Рада приняла новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств вместо закона, который действовал с 2005 года.
Новый предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения:
с января 2025 года:
с января 2026 года, но после окончания военного положения:
в течение четырех лет с момента вступления Украины в Европейский Союз:
В случае аннулирования лицензии страховщику выплаты за него будет осуществлять МТСБУ, не дожидаясь завершения судебного дела о банкротстве и окончательной ликвидации.
Отметим, что повышение сумм возмещения при ДТП ранее приводило к тому, что стоимость полисов автогражданки росла. В 2022 году Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, что привело к росту цен.