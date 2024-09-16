Новый Volkswagen Transporter представили официально: все подробности о популярном микроавтобусе

Компания Volkswagen официально представила микроавтобус Transporter нового поколения. Машина с индексом T7 получила одновременно внедорожную и городскую версии. Новый микроавтобус доступен в дизельных, гибридных и электрических модификациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Мировой дебют новинки состоялся на автошоу в Ганновере. Отмечается, что авто в скором времени поступит в продажу по цене от 36 780 евро. В Ганновер привезли новые Volkswagen Transporter и Caravelle. Теперь у них нет ничего общего с Multivan, ведь построенные на базе Ford Transit Custom, внедорожный вариант получил название Panamericana и выделяется благодаря пластиковым накладкам по периметру кузова.

Новые Volkswagen Transporter и Caravelle предлагаются в грузовых, пассажирских и грузопассажирских версиях длиной от 5,05 до 5,45 м. Авто может перевозить до 1,33 тонны и буксировать 2,8-тонный прицеп.

Пассажирские варианты доступны в исполнении на 6-9 мест. Для комфорта водителя и пассажиров на передней панели установили два дисплея, а селектор КПП вынесен на рулевую колонку. Среди доступных опций появились трехзонный климат-контроль, бесключевой доступ и датчик дождя, акустика Harmann Kardon с 14 динамиками и современные системы безопасности.

Для новинки доступно сразу семь вариантов. Моторная линейка включает три дизельных двигателя с турбонаддувом, гибридный вариант и три электрических модификации. Турбодизельные двигатели семейства TDI выдают от 110 до 170 л.с., и сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или "механикой" на 6 передач. Гибрид развивает 232 л.с.

Электрические Volkswagen e-Transporter и e-Caravelle выпускаются с силовыми агрегатами мощностью 136, 218 и 286 л.с. Емкость их тягового аккумулятора составляет 64 кВт*ч.