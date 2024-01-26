Новый Volkswagen Golf показали официально: разбираем ключевые особенности новинки

Модель, которую эксперты уже 50 лет считают воплощением наиболее типичных качеств семейного авто, представлена в обновленном виде. Рестайлинговый "Гольф" восьмого поколения получил больше современных технологий, стал быстрее и дальнобойнее.

Восьмое поколение "Гольфа" в своем первоначальном виде появилось в конце 2019 года. Дизайн и начинка оказались настолько модерновыми, что и на сегодняшний день ни первое, ни второе нельзя считать устаревшим. Но четыре года – возраст достаточный, чтобы ведущей европейской марке пришлось задуматься об обновлении.

Заостренный

Внешние изменения невелики, но заметны. В дизайне передка стало больше острых линий, а фонари на корме трансформировались в трехмерные образования, особенно симпатичные во включенном состоянии. Как взрослые люди, не будем восхищаться огоньками в фирменном логотипе (опция), а вот светодиодные фары нового дизайна в их топовом исполнении достойны одобрения. Интеллектуальная матричная оптика, знакомая по флагманскому Touareg, позволяет двигаться с высокоэффективным дальним светом в постоянном режиме, без угрозы ослепить коллег вокруг себя.

Кому что важно

На первое место в сообщениях о рестайлинге маркетологи "Фольксвагена" поставили рассказ о масштабных усовершенствованиях развлекательно-информационной системы. Видимо, этим хотели подчеркнуть важность нового мультимедиа и опционального исполинского экрана диагональю 13 дюймов (32,8 см), рыцарским щитом торчащего посреди торпедо. Вряд ли в Украине для кого-то это будет решающим фактором при выборе, хотя кое-что действительно практичное здесь есть.

Для мультимедиа нового Golf можно заказать голосовой помощник IDA. Благодаря ему с машиной можно буквально разговаривать – и благодаря искусственному интеллекту ChatGPT она будет отвечать водителю человеческим голосом и “в тему”. Неудивительно, что IDA можно использовать для управления кондиционером, телефоном или навигатором. Также "на словах" можно управлять доступом к онлайн-информации из всех возможных областей – вплоть до прогнозов погоды и вопросов из области общих знаний – если кому-то в машине вдруг захочется блеснуть эрудицией.

Помощь на парковке

Что касается других полезных новаций – доработанный парковочный ассистент. Он сам выбирает свободное место, сам крутит руль и жмет на педали – водителю остается наблюдение за процессом и ответственность за последствия. А в своем топовом варианте этот помощник может заезжать на паркоместо и выезжать с него без водителя за рулем, например, если пространства маловато и нельзя открыть дверь для входа-выхода пилота. Правда, водитель все равно нужен – он будет командовать машиной со смартфона, стоя рядом.

Электрическая сила агрегатов

Совершенствуя развлекательную составляющую и электронику безопасности, конструкторы с этой же, "электронной" стороны подошли и к улучшению силовых агрегатов. Доработаны гибридные приводы, так что Golf типа плагин-гибрид получил увеличенную мощность и запас хода на электротяге около 100 км. То есть электрорежим получил практический смысл, а не только эфемерную помощь при трогании с места. Хотя так называемые мягкие гибриды eTSI (с мотор-генератором на 48 В), эффективные в реальности только при старте, в линейке тоже остались – как считает Volkswagen, для владельцев, у которых дома нет зарядного устройства.

Короче говоря, всего доступно будет девять гибридных "восьмых" "Гольфов" в разных вариантах. Не думаем, что все эти экзотические комплектации будут востребованы у украинских потребителей. Но даем больше шансов бешеной плагин-версии GTE и еще – хрестоматийному горячему хэтчбеку Golf GTI, который по сравнению со своим предшественником стал еще спортивнее и мощнее.

Если коротко

Данный рестайлинг Volkswagen Golf VIII типичен для массовых моделей наших дней. Большинство новаций, по крайней мере, заявленных, касаются электроники или ее средствами реализованы. Конечно, это проще, чем создавать новые двигатели или трансмиссии, но если потребителя это устраивает, значит это нормально. По крайней мере, в случае с Golf, который десятилетиями занимает первые строчки в рейтингах продаж.



