Новый шанс для украинцев в Чехии. Кто и как может получить 5-летний вид на жительство

До 30 апреля украинцы в Чехии могут подать документы для получения разрешения на долгосрочное проживание. На него могут претендовать лица, которые имеют статус временной защиты и соответствуют определенным критериям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Чехии.
Специальное разрешение на долгосрочное пребывание ввели в рамках закона Lex Ukrajina 7. Его будут выдавать украинцам сроком на 5 лет.
Право на вид имеют лица с временной защитой, дети до 18 лет указываются в заявке вместе с родителями. Подать запрос на длительное пребывание в Чехии можно только онлайн. Это возможно сделать после успешной регистрации на продление временной защиты в 2025 году.
Онлайн-платформа будет работать с 1 по 30 апреля 2025 года.
Условия получения вида на жительство
Перед предоставлением разрешения на долгосрочное проживание украинцев проверят, соответствуют ли они необходимым критериям.
Заявку подают онлайн в собственном аккаунте на портале Министерства внутренних дел Чешской Республики. Каждое лицо старше 18 лет подает заявку отдельно. Для детей до 18 лет запрос подают родители или представители.
При подаче заявки от семьи, все члены должны выразить свой интерес на получение этого разрешения. Один из супругов создает запрос от домохозяйства в системе и приглашает других. Нужно будет указать регистрационные номера и ИНН.
Владелец специального разрешения на долгосрочное проживание сможет подать заявление на постоянное проживание после выполнения условия 5 лет непрерывного проживания в Чехии. При этом пребывание под временной защитой засчитывается как половина срока, а долгосрочное - полностью.
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Ранее мы писали о том, что в Чехии недавно вступил в силу закон Lex Ukraine VII, который вносит изменения в сферу медицинского страхования для украинцев, находящихся под временной защитой. С 11 февраля 2025 года сократили срок страховых взносов до 90 дней, которые платит страна за беженцев. Ранее он составлял 150 дней.
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