Новый сезон. Готова ли украинская ПВО отражать российские удары по энергетике

При подготовке материала использовались публикации CSIS, IISS, Defense Express, AP, Washington Post, разговоры с представителями спецслужб на условиях анонимности, комментарии спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, а также военных экспертов Ивана Киричевского и Константина Криволапа.

Уже несколько месяцев представители власти просят у партнеров о поставках дополнительных систем ПВО, чтобы отражать российские ракеты и дроны. Данные и украинской, и иностранных разведок указывают на то, что в этом году Москва снова сделает ставку на разрушение нашей энергетики. Учитывая, что по городам страны уже стартует отопительный сезон, вероятно, новую кампанию российских террористических обстрелов следует ожидать уже в ближайшие недели.

Когда Кремль год назад начал бить по нашим энергообъектам, западные аналитики прочили Украине сценарий, близкий к апокалиптическому. Специалисты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) предупреждали об угрозе бомбардировок по примеру Сирии, если Запад не усилит ПВО. Замысел Кремля прошлой осенью-зимой фактически потерпел фиаско: враг серьезно проредил свой арсенал ракет, так и полностью не обесточив Украину. Однако говорить о том, что в этот раз план Москвы тоже закончится безрезультатно – было бы слишком поспешным.

Как менялось украинское ПВО

Основу нашей ПВО на момент российского вторжения составляли комплексы, которые по большей части достались Украине в наследство от СССР. Это, в частности, системы дальнего и среднего радиуса действия - ЗРК С-300 и Бук-М1, а также "Оса", "ТОР", С-125 и ЗСУ-23-4 "Шилка".

Уже с весны Украине начали поступать от союзников тысячи комплексов ближнего радиуса действия – ПЗРК Stinger, Starstreak и Mistral, советские ЗРК "Стрела", а позже системы Gepard и Stormer (по сути Starstreak на колесах). Даже имея это дополнительное вооружение, Украина все равно не могла сбивать более 30% вражеских целей, и так было вплоть до октября 2022 года, когда Москва прибегла к первым атакам по энергосистеме.

С того времени союзники начали партиями поставлять в нашу страну западные образцы систем ПВО. Речь идет о ЗРК среднего радиуса действия – немецкие Iris-T, норвежские NASAMS и американские HAWK, что очень усилило способность поражать российские ракеты и "шахеды". Вскоре на вооружение украинских войск начали поступать дополнительные системы малой дальности – итальянско-швейцарская Aspide (Spada/Skyguard), французские Crotale, немецкие Skynex и американский Avenger (фактически Stinger на колесах). Плюс – разнообразные ПЗРК, зенитки и пушки вроде шведских RBS 70 и Bofors L70, которые помогают в борьбе с вражескими дронами.

Настоящим переломным моментом стала передача Украине ЗРК большого радиуса действия – Patriot, позволившего нашим военным с мая этого года впервые поражать баллистические и аэробалистические цели, а также схожей итальянско-французской системы SAMP/T (Mamba).

SAMP/T (фото: mil.in.ua)

Уже с октября прошлого года, когда начали поступать западные комплексы, ежемесячный показатель сбивания российских воздушных целей не опускался ниже отметки в 50 процентов. В апреле и мае этого года он был близок к 90%. Если же принимать последнюю статистику, то, например, в сентябре украинским силам ПВО удалось поразить почти 79% "шахедов" и 75% всех выпущенных по нам ракет.

Однако интенсивная осенне-зимняя кампания не прошла бесследно как для России, так и для нас. В апреле этого года из утечки секретных документов Пентагона стало ясно, что у Украины заканчиваются советские зенитные ракеты к комплексам противовоздушной обороны С-300 и Бук-М1. Это подтверждают и представители военно-политического руководства Украины. По словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, есть серьезный дефицит как зенитных ракет к советским комплексам, так и запчастей к ним.

"Если исходить из тех оценок, которые приводили западные аналитики, по состоянию на лето этого года у нас была такая проблема. Пусковых установок к советским комплексам у нас очень много, но ракет к ним найти в мире сложно. Ведь основной производитель – это Российская федерация. А столько советских ЗРК больше нигде в мире нет. Поэтому, несмотря на то, что качественно наша ПВО улучшилась, проблема дефицита зенитных ракет советского образца никуда не исчезла", – объясняет эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

В тех же утечках Пентагона было указано, что для улучшения состояния украинской ПВО США планирует запустить проект "FrankenSAM" (комбинация слов "Франкенштейн" и "ЗРК"). Недавно западные СМИ раскрыли его детали. Американским и украинским инженерам удалось адаптировать Буки для использования с американскими ракетами RIM-7. В рамках этого проекта специалисты смогли также создать импровизированную зенитно-ракетную систему под ракеты AIM-9M Sidewinder. По всей вероятности, эти решения позволят несколько улучшить состояние украинского ПВО, но наверняка не станут панацеей. О какой-то похожей схеме для комплексов С-300 пока неизвестно.

Проблема дефицита советских зенитных ракет стоит так остро, потому что С-300 и Бук-М1 все еще составляют базу украинского ПВО. Согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), который составляет ежегодный обзор The Military Balance, к моменту российского вторжения Украина имела около 250 пусковых установок С-300 различных модификаций и ориентировочно 70-80 пусковых к комплексу Бук-М1.

С тех пор, по подсчетам портала Oryx, Россия смогла уничтожить только 66 пусковых в С-300 и 15 – Бука. Это лишь те данные, которые были подтверждены с помощью изучения фото и видео, однако они позволяют обрисовать примерное положение вещей.

"Их постепенно заменяют, их интегрировали в общую информационную систему ситуационной осведомленности. Когда-то мы были той границей, которая защищала Москву. Поэтому у нас был крупнейший авиапарк в Европе и очень мощная система ПВО. Однако наша основная проблема не в количестве С-300 или Буков, а в самих ракетах к ним", – соглашается авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Какие вызовы остаются

Если просматривать разношерстную номенклатуру поставленных нам систем ПВО, то может показаться, что их достаточно для замены советских комплексов. Но это довольно ложное впечатление. Для сравнения, западные союзники пообещали передать нам почти 11 ЗРК (батарей, каждая насчитывает несколько пусковых) NASAMS: 8 от США, 2 взвода (это неполная батарея) от Норвегии и еще одну планировала предоставить Канада. По сей день известно о передаче только двух батарей от США и нескольких пусковых от Литвы. Понятно, что некоторые поставки могут проходить тайно. Но, по данным издания, наши войска получили далеко не все из обещанных комплексов. Некоторые ЗРК согласно контракту вообще должны быть изготовлены до конца августа следующего года.

ЗРК С-300 (фото: Командование Воздушных сил ВСУ)

Испания передала нам шесть пусковых установок HAWK и планирует поставить еще столько же. В сумме этого достаточно для двух батарей. Еще 2 батареи этих систем предоставили Украине США.

Если говорить об Iris-T, то Германия решила поставить нам 8 ЗРК Iris-T SLM (среднего радиуса) и 12 – в версии SLS (ближнего действия). По последней информации от правительства ФРГ, Берлин пока доставил в Украину только 2 ЗРК Iris-T SLM и 2 пусковые установки Iris-T SLS. Ранее поставки третьей ЗРК Iris-T SLM анонсировались на октябрь этого года.

Кроме того, Германия поставила нам 49 установок Gepard, что достаточно неплохой показатель. Поскольку наши старые советские зенитно-артиллерийские комплексы типа "Шилка" и "Тунгуска" уже почти отработали свой ресурс, то средства ПВО малой дальности нам в определенной степени удалось заменить "Гепардами", говорит Киричевский.

Дополнительно из средств малой дальности партнеры предоставили нам по меньшей мере одну систему Aspide (Spada/Skyguard), 4 ЗРК Crotale, 2 системы Skynex (еще 2 ожидаются этой осенью) и 6-12 систем Avenger .

Однако со средствами большой дальности, способными сбивать баллистические цели, все еще есть сложности. США, Германия и Нидерланды предоставили Украине вместе 2 батареи Patriot. Чтобы понять, много это или мало: по оценкам военных аналитиков, одна батарея способна прикрыть областной центр, а две – столицу. Берлин в рамках зимнего пакета помощи планирует поставить Украине еще одну – третью батарею Patriot.

Также Франция с Италией направили в Украину один ЗРК SAMP/T, о боевой работе которого почти нет данных. То есть все это количество западных систем, предоставленных партнерами, не сопоставимо с существующим парком С-300 и Буков, к которым, однако, у нас критически мало противоракет. Хотя с некоторыми комплексами, которые передают Украине, есть схожие проблемы. К тому же у нас слишком мало систем большой дальности на случай, если Россия решит атаковать наши энергообъекты "Искандерами", "Кинжалами" или ракетами Х-22.

"Постепенно мы заменяем старые советские системы на западные комплексы. Но их нужно в достаточном количестве. Поэтому советское ПВО пока еще остается основой. Для эшелонированной системы ПВО, которую мы хотим создать в перспективе, нужно полностью заменить весь советский парк техники и необходимо немалое количество западных систем", – говорит в разговоре с РБК-Украина Юрий Игнат.

Он уточнил, что сейчас ведущие западные страны уже наращивают производство систем ПВО новейших образцов, в том числе тех, которые могут защитить от баллистики. Однако на это нужно время. После окончания Холодной войны страны не делали ставку на ЗРК, а основную роль в защите неба отводили истребителям. Учитывая нынешнее напряжение в мире, никто не готов снять с собственного боевого дежурства и отдать такое количество комплексов ПВО, которое сейчас необходимо Украине.

Patriot (фото: GettyImages)

Недавно в Украине заговорили о возможности аренды западных комплексов ПВО на осенне-зимний период для отражения российских атак. По крайней мере, один такой опыт у нас был. Однако, по мнению Игната, эта практика вряд ли станет массовой.

"То, что нам передали, не может пока заменить количественно те С-300 или Буки, которые у нас есть. Вычисления на 2016 год показывали, что для нас слишком мало даже 60 дивизионов ЗРК. Даже с таким перекрытием у нас оставались слепые зоны. То есть даже если моделировать, что нам передали NASAMS и Iris-T в количестве эквивалентном, чтобы заменить имеющиеся у нас С-300, слепые зоны у нас останутся все равно. Поэтому нам нужно всего как можно больше, и этого все равно будет недостаточно", – объяснил Киричевский.

Одним из решений в условиях недостаточного количества ЗРК стало создание мобильных огневых групп, которые защищают Украину, прежде всего, от "шахедов", а также по возможности пытаются поражать и ракеты.

"Это военные со стрелковым оружием, зенитными пулеметами и прожекторами, которые должны создавать определенную плотность средств и сил для поражения этих "шахедов". Их просто больше, чем у нас может быть зенитных ракет, поэтому по ним нужно работать стрелковым оружием. Возможно, именно поэтому россияне делают ставку на удары этими дронами, ведь их даже физически сложнее сбить, чем обычную крылатую ракету", – говорит Киричевский.

В использовании пулеметных систем есть свое преимущество, добавляет Криволап. Они, по сути, являются гораздо более дешевым средством поражения, чем ракеты к комплексам Iris-T, Nasams или Patriot, из которых тоже в крайних случаях приходится сбивать "шахеды".

"Стоимость поражения должна быть либо меньше, либо равной, либо чуть больше, чем то вооружение, по которому наносится удар. Если "шахед", который стоит десятки тысяч долларов, сбивать ракетой, которая стоит сотни тысяч долларов – это истощает нашу ПВО. Нужно научиться по максимуму сбивать их стрелковым оружием", – объяснил эксперт.

По словам Криволапа, где-то с середины лета в Украину начали поступать разнообразные типы стрелкового вооружения для поражения "шахедов", что, очевидно, должно масштабировать и усилить работу мобильных огневых групп.

В арсенале Воздушных сил есть истребители МиГ-29 и Су-27, которые также могут выполнять задачи ПВО. По оценкам IISS, к началу вторжения украинский авиапарк насчитывал до 71 такого самолета. Согласно анализу проекта Oryx, за время войны было потеряно 22 МиГ-29 и 12 Су-27. Однако это количество, вероятно, было замещено поставками от партнеров. По словам Игната, наши истребители иногда сбивают немало вражеских целей – "шахедов" и ракет. Но это скорее исключение, чем устоявшаяся практика.

"Это очень сложные цели для пилотов. У наших истребителей слишком слабые радары, чтобы их захватить. Для этого нам нужны F-16, которые могут справиться с этим гораздо эффективнее. С поступлением этих истребителей наше ПВО тоже усилится", – объяснил Игнат.

Поэтому ответ на вопрос, готова ли украинская ПВО к возможным осенне-зимним атакам – готова ровно настолько, насколько это позволяют имеющиеся ресурсы. Потому что, несмотря на прирост в качественных показателях, у нашей противовоздушной обороны все еще остаются пробелы в количественном покрытии, уточняет Киричевский.

В последний месяц россияне накапливают ракеты, прежде всего "Калибры" и Х-101. В конце августа РБК-Украина делала детальный анализ, сколько и чего сейчас способна производить Москва, а также какие у нее могут быть запасы. Всего в месяц Россия может производить до 120 ракет разных типов, стреляющих на дальность более чем в 500 километров.

Один из неутешительных для нас моментов – то, что противник смог нарастить производство баллистических ракет. Другой тревожный фактор – россияне сумели наладить у себя производство "шахедов". И учитывая, что только за сентябрь ими было выпущено более 500 так называемых "Герань-2", то с этим типом дронов особых проблем у врага нет.

Украина сможет справиться с тем вызовом, который, вероятно, бросят россияне. Но точно нельзя гарантировать, что наша ПВО отразит все 100% ударов. И на самом деле на это не была бы способна ни одна из стран мира, если бы ей пришлось столкнуться с такой интенсивностью ракетных и дроновых атак.