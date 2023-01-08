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Новый рекорд. В турецкой Анталии зафиксировали самую высокую за 92 года температуру

Фото: В турецкой Анталии зафиксировали самую высокую за 92 года температуру (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В декабре 2022 года метеорологи зафиксировали в турецком городе Анталия самую высокую с 1930 года температуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

Согласно данным, в последний месяц был побит рекорд максимальной средней отметки термометра за последние 92 года.

"В 1960 году средняя максимальная температура декабря была зафиксирована на уровне 18,8 градуса по Цельсию, сейчас этот показатель достиг 19,1 градуса", - отметили в региональном метеоуправлении.

Издание также добавляет, что температура повысилась по всей Турции из-за волны жары, продолжавшейся в декабре 2022 года.

К слову, эти метеонаблюдения осуществляются с 1930 года.

Напомним, Европа фиксирует одну из самых теплых зим в истории.

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Турция