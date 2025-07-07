Новый план перемирия между Израилем и ХАМАС: AP узнало детали предложения

Израиль направил переговорную делегацию в Катар для обсуждения нового соглашения о прекращении огня в Газе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Это произошло накануне запланированной встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом в США.
По информации Associated Press, ХАМАС передал посредникам новое письменное предложение, которое предусматривает 60-дневное прекращение огня.
В течение этого периода группировка должна освободить 10 живых и передать тела 18 погибших заложников.
Израиль, в свою очередь, отведет войска в буферную зону вдоль границ Газы и разрешит доставку большого количества гуманитарной помощи.
Важно, что в документе говорится о личной гарантии Дональда Трампа по соблюдению условий перемирия со стороны Израиля. Это должно успокоить ХАМАС после событий марта, когда Израиль односторонне прекратил участие в перемирии.
При этом, как отмечается, соглашение не гарантирует полного завершения войны - переговоры о постоянном прекращении огня должны продолжаться в течение всех 60 дней.
Между тем, по данным, в результате новых авиаударов Израиля погибли по меньшей мере 38 палестинцев.
Несмотря на переговоры, авиаудары Израиля по Газе продолжаются. В результате обстрелов жилых домов в городе Газа погибли 20 человек, еще 25 получили ранения.
Еще 18 человек погибли в палаточном лагере в районе Муваси на юге Газы. Среди погибших - по меньшей мере две семьи.
В то же время правительство Израиля одобрило отправку гуманитарной помощи на север анклава.
Это решение приняли после длительной блокады, которая длилась с марта. Ранее большинство помощи поступало только в южную часть территории.
Переговоры продолжаются на фоне раскола между сторонами.
ХАМАС настаивает на полном выводе израильских войск и гарантии завершения войны, тогда как Нетаньяху заявил, что цель Израиля - полная ликвидация военной и политической структуры ХАМАС.
Напомним, что накануне инаугурации Дональда Трампа в январе стороны достигли временного перемирия. Однако уже в марте оно было сорвано, и боевые действия в Газе возобновились.
Недавно Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на предложенные условия прекращения огня сроком на 60 дней. После этого агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителей ХАМАС, что группировка положительно оценила обновленное предложение и готова безотлагательно начать переговоры.
Впрочем, новая фаза переговоров снова оказалась под угрозой срыва. Как сообщила газета The Times of Israel, израильская сторона раскритиковала последние правки, которые ХАМАС предложил к соглашению.
В правительстве Нетаньяху заявили, что изменения, переданные накануне, являются для Израиля неприемлемыми.
Подробнее о том, какие три ключевых изменения выдвинул ХАМАС - читайте в материале РБК-Украина.
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