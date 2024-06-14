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Новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины: Умеров рассказал детали

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Новый план НАТО по расширению военной поддержки Украины будет предусматривать привлечение блока к вопросам помощи Киеву. В частности, таким образом, Украина сможет своевременно получать все необходимое.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.

"Мы общались с Йенсом Столтенбергом по этому вопросу. НАТО хочет привлечься, чтобы усилить нашу коалицию путем сопровождения наших двусторонних отношений с партнерами", - пояснил он.

По его словам, многие страны, входящие в формат "Рамштайн", являются странами НАТО, и сама организация хочет присоединиться, чтобы сопровождать управленческие вопросы по поставке международной технической помощи, по финансированию и для проведения функционального сопровождения оказываемой помощи.

"Иногда НАТО говорит, что некоторые страны дают несвоевременно приходящие обязательства и НАТО хочет закрывать эти вопросы управленческие, чтобы больше общаться и иметь юридический мандат присоединиться. Чтобы юридически у них была возможность звонить странам от имени НАТО и спрашивать, эта военная помощь, техническая, финансовая дошла", - добавил Умеров.

В случае, если есть задержки с оказанием помощи Украине, НАТО будет использовать свои способности.

"То есть они хотят присоединиться юридически к тому, чтобы сопровождать. Такой формат расширяет наши отношения, чтобы мы своевременно получали эту помощь", - добавил министр.

Помощь Украине от НАТО

Министры обороны стран НАТО, вероятно, уже сегодня, 14 июня, согласуют инициативу о координации военной помощи Украине и обучения солдат ВСУ.

Отметим, на данный момент контроль за оказанием помощи Украине лежит на США. В связи с президентскими выборами в Соединенных Штатах, которые должны пройти в ноябре, было решено перепоручить эти функции НАТО.

Также НАТО планирует создать новый пост специального посланника в Украине, чтобы усилить свои долгосрочные обязательства перед страной.

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