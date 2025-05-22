Новый Nissan Micra стал электромобилем: как изменилась легендарная модель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Nissan.

На этот раз Nissan пошел по пути заимствования, донором модели стал электрический хэтчбек Renault 5. Этот выбор был сделан довольно давно: первые тизеры новой модели были опубликованы еще в начале 2022 года.

Длина новой Micra - менее четырех метров, ширина - 1,8 м, а колесная база - 2,54 м. Объем багажника составляет 326 литров. Интерьер новинки может похвастаться комбинированной отделкой тканью и кожзаменителем. Экраны приборов и медиасистемы по 10,1 дюйма каждый упакованы в единый блок, бортовая электроника поддерживает сервисы Google.

В основе электромобиля лежит платформа AmpR Small с электромотором на передней оси. Nissan Micra предложен в двух версиях. Базовая имеет двигатель мощностью 122 л.с. и тяговую батарею емкостью 40 кВт*ч, а "старшая" модификация - 150 л.с. и 52 кВт*ч соответственно. Паспортный запас хода на одном заряде батареи составляет 308 и 408 км по циклу WLTP.

Выпускать новый Nissan Micra будут во Франции, на заводе Renault в Дуэ. Японский хэтчбек выйдет на европейские рынки до конца этого года, тогда станут известны и цены.