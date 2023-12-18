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Новый шаг в смягчении валютных ограничений: что готовит НБУ

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины будет действовать осторожно в вопросе отмены валютных ограничений, введенных после начала войны. Сейчас готовятся новые шаги в соответствии с планом.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Мы двигаемся четко по Дорожной карте смягчения валютных ограничений. Сейчас рассматриваем возможность разрешения на репатриацию "новых" дивидендов", - сказал он на встрече с представителями австрийских и немецких компаний в Украине.

По его словам, НБУ заинтересован в том, чтобы дать бизнесу большее количество кислорода, но решения не должны создавать рисков для макрофинансовой стабильности. "Напротив, они должны формировать добавленный эффект для экономики, помогать привлекать новый капитал", - сообщил глава НБУ.

Пышный также отметил "готовность центробанка сказать "нет" быстрым решениям, которые на первый взгляд могут помочь в данный момент, но будут токсичны для финансового рынка и экономики в будущем".

Стратегия НБУ

В июле НБУ обнародовал публичную версию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что сейчас НБУ продолжает воплощать первый этап стратегии. В частности, на этом этапе был предусмотрен переход к управляемой гибкости курса. НБУ предпринял этот шаг в октябре, отказавшись от фиксированного курса.

Репатриация "новых" дивидендов фактически означает разрешение на вывоз из Украины прибыли, полученной иностранными компаниями с определенного момента после начала войны.

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